Elon Musk é chamado de ‘CEO pombo’ na Tesla Motors por esta razão

Elon Musk tem passado por um período complicado e está se tornando cada vez mais evidente que ele não tem tanto controle quanto pensávamos sobre as decisões tomadas dentro da Tesla Motors, sua empresa de carros elétricos que é fundamental para o futuro de sua fortuna e que teve um ano terrível em termos financeiros e de valor de suas ações. Portanto, não é surpreendente que tenha vazado a história por trás do apelido pelo qual ele é chamado dentro de sua própria empresa: o CEO pombo.

Recentemente vimos como surgiu um episódio estranho com a empresa, onde aparentemente do nada Elon Musk acabou com os planos futuros da montadora, descartando o tão desejado projeto do desenvolvimento do Model 2, um carro elétrico de baixo custo. Mas não, Elon por um momento acabou com tudo para investir o que tinha em infraestrutura para montar um projeto de robotáxis.

Isso desencadeou a fúria de todo Wall Street e das pessoas que já investiram seu dinheiro na Tesla Motors, levando as coisas ao extremo da ameaça, onde foi exigido que tudo relacionado ao Modelo 2 fosse ressuscitado com garantias. No final, foi assim na chamada aos investidores e o carro continua nos planos de ser criado.

Mas os matizes desta história nos dão o contexto perfeito para compreender em menor ou maior grau a história por trás deste apelido que é repugnante.

O ‘CEO pombo’ é o Elon Musk: seu comportamento o descreve perfeitamente

Um artigo da Electrek conta como Elon Musk, CEO da SpaceX e de outras seis empresas, tem sido criticado por seu estilo de liderança ultimamente, especialmente por sua aparente falta de atenção à Tesla Motors nos últimos anos. Criando um ambiente denso dentro da montadora, onde alguns ex-funcionários já o denominaram como um ‘CEO pombo’, afirmando que ele só aparece para ‘causar problemas’ e depois vai embora.

Esta crítica, descrita nas linhas anteriores com toda a cortesia, aparentemente teria se intensificado agora que a Tesla enfrentou um trimestre difícil e complicado em termos de altas perdas, baixos lucros e muitas incertezas sobre o que o futuro reserva para a empresa com tantos concorrentes à espreita.

Tesla A companhia atualmente tem fábricas na Alemanha, China e Estados Unidos (AP/Especial)

Um ex-funcionário descreveu Musk como o ‘CEO pombo’ para o site, revelando assim o apelido que eles usariam em maior ou menor medida dentro da empresa para se referir a ele. Mas o ilustrativo está na descrição de seu comportamento de acordo com os funcionários da Tesla: “Ele entra, nos caga em cima e depois vai embora.”

A Tesla beneficia-se se Elon Musk não os visitar tanto

A Tesla Motors está prestes a se tornar no desastre que é a X após a intervenção de Elon? Parece que não, principalmente porque Elon quase não visita mais a fábrica por estar obcecado com outros projetos, mas os acionistas minoritários estão particularmente preocupados com sua abordagem dispersa.

Agora, após as recentes ondas de demissões na Tesla, essas preocupações foram alimentadas ainda mais. Pelo menos Musk tem estado ‘passando muito menos tempo’ na empresa, o que tem um lado positivo e negativo, já que por um lado tem gerado um impacto negativo na moral e na produtividade dos funcionários.

No entanto, a sua curta presença lá tem limitado a implementação de projetos como a loucura daqueles robotáxis acima do Modelo 2.