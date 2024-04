É revelado que mais pessoas morrem por fumar fentanil do que por injetá-los

Fumar superou a injeção como a forma mais comum de consumir drogas em mortes por overdose nos Estados Unidos, indica um novo estudo do governo. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) disseram que este estudo é a análise mais abrangente sobre como os americanos consumiram drogas que causaram suas mortes.

Os funcionários dos CDC decidiram estudar o assunto depois de ver relatórios da Califórnia que sugeriam que fumar fentanil estava se tornando mais comum do que injetá-lo. Versões potentes e ilegais do analgésico têm estado envolvidas em mais mortes por overdose do que qualquer outra droga.

Alguns estudos anteriores indicaram que fumar fentanil é relativamente menos letal do que injetá-lo, e que qualquer redução nas mortes por overdose de drogas injetadas é positiva, afirmou Lauren Tanz, autora principal do estudo.

No entanto, "fumar e injetar representam um risco substancial de overdose", e não se sabe se a preferência pelo fumo para consumir fentanil reduz as mortes por overdose nos Estados Unidos, disse Tanz, uma cientista dos CDC especializada no estudo de overdoses.

O fentanil ilícito é uma droga tristemente célebre por sua potência que, na forma de pó, tem sido cada vez mais incorporada à heroína ou outras drogas. Nos últimos anos, tem sido um dos principais impulsionadores da epidemia de overdose nos Estados Unidos. As mortes por overdose no país aumentaram ligeiramente em 2022 após dois grandes aumentos durante a pandemia de COVID-19, e dados provisórios dos primeiros nove meses de 2023 indicam que houve um leve aumento no ano passado.

Durante anos, o fentanil tem sido consumido principalmente por injeção, mas cada vez mais os usuários de drogas o fumam. As pessoas colocam o pó em papel alumínio ou em um cachimbo de vidro que aquecem por baixo, e inalam o vapor, explicou Alex Karl, pesquisador da RTI International que estuda usuários de drogas em São Francisco.

O fentanil fumado não é tão concentrado quanto o de uma seringa, mas para alguns usuários, fumar tem suas vantagens, observou Kral. As pessoas que se injetam geralmente desenvolvem abscessos cheios de pus na pele e correm o risco de contrair hepatite e outras doenças, e fumar permite evitar esses riscos.

Uma pessoa me mostrou os braços e disse: 'Ei, olha para o meu braço! Ficou bonito! Agora posso usar camisetas e conseguir um emprego porque não tenho essas marcas', disse Kral.

Os pesquisadores dos CDC estudaram a tendência usando um banco de dados nacional elaborado a partir de certidões de óbito, relatórios toxicológicos e relatórios de médicos legistas e peritos médicos.

Conseguiram obter dados adequados do Distrito de Columbia e de 27 estados para os anos de 2020 a 2022. Desses locais, eles obtiveram informações sobre como as drogas foram consumidas em cerca de 71.000 das mais de 311.000 mortes por overdose nos Estados Unidos nesses três anos, ou seja, cerca de 23%.

Os pesquisadores descobriram que, entre 2020 e 2022, a porcentagem de mortes por overdose com evidência de consumo de drogas fumadas aumentou 74%, enquanto a porcentagem de mortes com evidência de consumo por injeção diminuiu 29%. O número e a porcentagem de óbitos com evidência de inalação também aumentaram, embora não de forma tão significativa quanto as mortes relacionadas ao consumo de drogas fumadas, de acordo com o estudo.

É complicado determinar as porcentagens exatas de mortes ocorridas após fumar, injetar, inalar ou ingerir drogas, afirmam os especialistas. Em alguns casos, uma pessoa pode ter consumido diferentes drogas por diferentes vias. Em outros casos, não foi identificado um método de consumo.

No estudo, foi descoberto que, no final de 2022, das mortes cujo método foi identificado, 23% ocorreram após fumar, 16% após injeção, 16% após inalação e 14,5% após ingestão.

Tanz apontou que, em sua opinião, os dados são representativos em nível nacional. A informação vem de estados de todas as regiões do país, e em todos eles é possível observar aumentos no consumo de drogas fumadas e reduções no de drogas injetadas. Fumar foi a via mais comum no oeste e na região centro-norte, enquanto no nordeste e no sul ficou empatado com o consumo por injeção, de acordo com o estudo.

Kral descreveu o estudo como "bom em sua maior parte", mas disse que tem suas limitações.

Pode ser difícil determinar o como e o porquê de uma morte por overdose, especialmente se não houve testemunhas. As injeções podem ser relatadas com mais frequência devido às marcas de agulhas no corpo; para detectar o consumo de drogas fumadas, "provavelmente (os investigadores) precisariam encontrar um cachimbo ou papel alumínio no local e decidir se o registram por escrito ou não", apontou.

Kral também observou que muitas pessoas que fumam fentanil usam um canudo para inalar os vapores do pó enquanto queimam, e é possível que os pesquisadores tenham visto isso e tenham presumido que a droga foi inalada.