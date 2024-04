Cientistas da Coreia do Sul descobrem a chave para o desenvolvimento de baterias de íons de sódio

Uma equipe de cientistas do Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais da KAIST (Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia) encontrou uma maneira de fabricar uma bateria de íons de sódio que pode armazenar grandes quantidades de energia e pode ser carregada rapidamente. A descoberta é um dos passos para a substituição das baterias de íons de lítio.

Um dos maiores desafios das baterias de íons de sódio é que este elemento não era capaz de armazenar a mesma quantidade de energia que o lítio. Além disso, seu tempo de carga era muito longo quando comparado com as pilhas convencionais.

No entanto, os cientistas insistiam no uso de sódio, uma vez que o material é 500 vezes mais abundante que o lítio e, por ser supercondutor, urgente uma descoberta como a feita pelos pesquisadores do KAIST.

De acordo com uma resenha do La Nación, os cientistas sul-coreanos desenvolveram um sistema híbrido de armazenamento de energia. “Eles combinaram materiais anódicos normalmente usados em baterias com cátodos adequados para supercapacitores. Esta combinação permite que o dispositivo alcance altas capacidades de armazenamento e velocidades de carga e descarga rápidas”, relataram no veículo citado, com base no relatório do instituto científico que liderou a pesquisa.

Por que as baterias de sódio?

As baterias de sódio estão se consolidando como uma opção sustentável e aprimorada, uma vez que o sódio é um elemento abundante e facilmente acessível. Isso as torna uma opção ambientalmente amigável do ponto de vista da disponibilidade de recursos.

Conforme relata o Computer Hoy, um grupo de pesquisadores liderado pela Universidade de Sydney desenvolveu uma bateria de sódio com uma capacidade de armazenamento superior às baterias de íons de lítio, e além disso, é muito mais econômica de produzir devido aos materiais necessários.

A adoção de baterias de sódio não se limita apenas a veículos ou dispositivos elétricos, pois, devido ao seu maior tamanho e peso em comparação com as de lítio, são ideais para aplicações de armazenamento em escala de rede, desempenhando um papel crucial na gestão de fontes de energia renovável intermitente, como solar e eólica.