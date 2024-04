Bateria que a Samsung está desenvolvendo carregará carro elétrico em apenas nove minutos

Samsung SDI, o gigante coreano das baterias, apresentou seus planos para revolucionar o mercado dos veículos elétricos com novas baterias que oferecem carga ultrarrápida e uma vida útil prolongada: poderão ser carregadas até 80% de sua capacidade em apenas nove minutos. Essa tecnologia, que entrará em produção em 2026, representa um avanço significativo em comparação com os tempos de carga atuais, que costumam variar entre 30 minutos e uma hora.

Baterias de longa duração com 20 anos de vida útil

Além da carga ultrarrápida, a Samsung SDI também apresentou uma bateria que pode funcionar por 20 anos. Essa bateria de longa duração, que começará a ser produzida em 2029, permitirá que os motoristas de veículos elétricos desfrutem de uma maior tranquilidade e reduzirá a necessidade de substituir as baterias com frequência.

A Samsung SDI também divulgou seus avanços no desenvolvimento de baterias de estado sólido (ASB). As ASB são consideradas a próxima geração de baterias para veículos elétricos, pois oferecem maior densidade de energia, tempos de carga mais rápidos e maior segurança. A Samsung SDI pretende iniciar a produção em massa de ASB em 2027.

Os novos produtos da Samsung SDI são um exemplo do compromisso da empresa com a inovação no setor de baterias. A empresa acredita que essas novas tecnologias serão fundamentais para impulsionar a adoção de veículos elétricos e tornar o transporte mais sustentável.

Mas não são os únicos que estão trabalhando em baterias ultrarrápidas

A Samsung SDI não é a única empresa que está trabalhando para melhorar a tecnologia das baterias. Outros atores importantes do setor, como Toyota, CATL e Panasonic, também estão desenvolvendo novas baterias com melhor desempenho. Essa competição é benéfica para o consumidor, pois impulsiona a inovação e reduz os preços.

Desaceleração do crescimento da demanda por veículos elétricos

Apesar dos avanços na tecnologia das baterias, o crescimento da demanda por veículos elétricos está desacelerando. Isso se deve a uma série de fatores, como a desaceleração econômica na China, problemas econômicos globais e saturação entre os primeiros usuários.

O futuro das baterias para veículos elétricos

Apesar da desaceleração atual, o mercado de veículos elétricos tem um grande potencial a longo prazo. Novas tecnologias de bateria, como carregamento ultrarrápido, longa duração e estado sólido, ajudarão a superar alguns dos desafios atuais e tornarão os veículos elétricos mais atraentes para os consumidores.