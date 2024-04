As incríveis e misteriosas ‘aranhas de Marte’: formações rochosas que escondem segredos

A Agência Espacial Europeia (ESA) descobriu formações estranhas em Marte que se assemelham a fendas escuras no solo, conhecidas como ‘araneiformes’ por sua semelhança com aranhas. Apesar de não serem aranhas reais, elas foram apelidadas de ‘aranhas de Marte’ devido à sua semelhança com os aracnídeos. As espaçonaves Mars Express e Trace Gas Orbiter da ESA capturaram imagens nítidas dessas características misteriosas, que estão principalmente perto do polo sul de Marte e acredita-se que se formem na primavera.

Um processo de sublimação cria as ‘aranhas de Marte’

Quando a luz do sol atravessa e aquece uma camada de gelo de dióxido de carbono, o gás se acumula por baixo e eventualmente explode através das rachaduras do gelo. Conforme o gás emerge, ele transporta partículas de poeira escura, criando marcas escuras que se assemelham a aranhas na superfície.

O nome científico dessas formações, ‘araneiformes’, deriva do termo latino que significa ‘com forma de aranha’. Segundo a Dra. Meg Schwamb, astrônoma da Universidade Queen’s de Belfast, o processo que cria formações semelhantes a aranhas em Marte está relacionado com as estações do planeta e também ajuda a liberar dióxido de carbono na atmosfera marciana.

Aranhas de Marte Um fenômeno intrigante

Ao estudar essas araneiformes e jatos de gás, os cientistas obtêm informações importantes sobre as distinções entre Marte e a Terra. Embora as araneiformes tenham sido descobertas inicialmente há mais de vinte anos, foi apenas em 2021 que os astrônomos puderam verificar como elas se formam.

Replicando o fenômeno em laboratório

Cientistas do Trinity College Dublin replicaram esse fenômeno marciano em testes de laboratório. O resultado mostrou que os padrões de aranha são criados pela transformação direta do dióxido de carbono sólido (gelo seco) em gás através de um processo chamado sublimação.

Estas descobertas enfatizam os processos geológicos especiais que ocorrem em Marte e as características únicas de sua atmosfera. Os araneiformes são especialmente notáveis em uma região chamada Cidade Inca, também conhecida como Angustus Labyrinthus, que foi identificada em 1972.

As ‘aranhas de Marte’ são apenas uma das muitas características fascinantes encontradas na superfície marciana. Seu estudo contínuo nos ajuda a entender melhor este planeta vizinho e sua história, nos aproximando de desvendar os mistérios que ele esconde.