Apple poderá surpreender com uma aliança inesperada para o iPhone: adeus Siri, olá OpenAI?

Após um meteórico 2023, neste 2024 a inteligência artificial (IA) não para. Ela conseguiu se tornar uma ferramenta importante para o nosso dia a dia, para múltiplos setores produtivos e também a níveis acadêmicos. É por isso que ninguém quer ficar de fora deste boom. As marcas tiveram que aprender a incorporar a IA em seus processos e, acima de tudo, em relação às pessoas, como o botão com IA para os novos computadores da Microsoft ou a inclusão desse tipo de tecnologia em numerosos gadgets. Por sua vez, a Apple lançou vários produtos e atualizações que integram de forma mais profunda a IA em seus dispositivos, mas isso não significa que esteja na liderança dessa corrida.

ANÚNCIO

É por isso que eles estariam buscando parcerias estratégicas para incorporar a inteligência artificial (IA) no iOS 18, a próxima grande atualização de seu sistema operacional para iPhone.

Apple iPhone com iOS 18 (Pavlo Gonchar/SOPA Images/Shutterstock/Pavlo Gonchar/SOPA Images/Shutterstock)

OpenAI em parceria com a Apple?

De acordo com relatórios recentes da Bloomberg, a empresa fundada por Steve Jobs estaria em conversas com OpenAI, o que seria um movimento curioso, uma vez que também havia tido negociações com o Google para utilizar sua tecnologia Gemini em alguns aspectos do iOS, de acordo com os rumores.

Recomendados

Claro que a empresa não está totalmente dependente de tecnologias externas. Na verdade, recentemente os pesquisadores da Apple avançaram com quatro grandes modelos de IA. Embora a Apple tenha estado desenvolvendo seus próprios modelos de IA, o rápido avanço dessas tecnologias de chatbots como ChatGPT ou Copilot estaria levando a empresa a considerar apoios externos.

Se as conversas com a OpenAI se concretarem, este passo poderia marcar uma mudança significativa na forma como a Apple integra a inteligência artificial em seus dispositivos móveis. Por isso, fontes anônimas citadas pela Bloomberg sugerem que as negociações com a OpenAI foram retomadas no início deste ano e estão avaliando como poderiam integrar sua tecnologia no iOS 18.

Ao fechar o negócio, o caminho a percorrer será longo. Por exemplo, ainda não se sabe quais modelos de linguagem específicos serão usados pela IA, embora seja possível que o iOS 18 inclua recursos impulsionados tanto pela tecnologia do Google quanto pelos desenvolvimentos internos da Apple.

Com a Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC) da Apple marcada para daqui a um mês e meio, a indústria aguarda ansiosamente por detalhes sobre a integração de IA no iOS 18, e se as negociações com a empresa liderada por Sam Altman serão bem-sucedidas. Estamos em uma época de mudanças constantes e a empresa da maçã mordida sabe muito bem disso.