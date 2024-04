A NASA está preparando uma missão espacial simulada para Marte e apresenta sua tripulação

Vivemos no alvorecer de uma nova era na história da exploração espacial, onde os seres humanos já podem sonhar em ir além da Lua, de forma remota e presencial. É sob essa perspectiva que uma das maiores ambições se tornou levar uma tripulação completa ao planeta vermelho Marte. A NASA tem sua mente focada nesse objetivo e acaba de dar um passo importante ao anunciar a nova tripulação de sua missão HERA.

Recentemente, temos visto como a agência espacial tem cooperado com entidades de todos os tipos, incluindo os rapazes da METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence), dedicados a procurar e confirmar a existência de inteligência extraterrestre, como vimos recentemente com toda a história da Europa Clipper e sua placa gravada em centenas de idiomas com a palavra água inscrita.

Mas nem todos os projetos da NASA são tão loucos e peculiares, há outros mais convencionais que exigem maior protocolo e disciplina, principalmente quando envolvem a necessidade de garantir a sobrevivência de uma tripulação humana.

Este é o caso de tudo o que envolve os preparativos para viajar a Marte. Hoje vamos falar do HERA e do peso vital que representa para a futura missão tripulada que explorará o planeta vermelho em um futuro cada vez mais próximo.

HERA: a peça-chave da nova missão de simulação de exploração a Marte organizada pela NASA

A agência espacial da NASA, por meio de um comunicado em seu blog oficial, anunciou a seleção de quatro indivíduos corajosos que participarão da próxima missão espacial simulada a Marte. Um passo muito importante que tem a vantagem de que esses campeões não precisarão deixar a Terra. Na verdade, todo o projeto será desenvolvido no Centro Espacial Johnson em Houston, Texas.

Esta missão tem como objetivo compreender os desafios físicos e psicológicos que os astronautas enfrentariam em uma verdadeira missão ao Planeta Vermelho e, para isso, eles programaram uma missão simulada que durará um total de 45 dias. A tripulação, composta por Jason Lee, Stephanie Navarro, Shareef Al Romaithi e Piyumi Wijesekara, habitará o HERA ou Human Exploration Research Analog .

Como já devem suspeitar, o HERA não é nada mais do que um habitat especialmente projetado para replicar as condições de vida e trabalho em Marte. Ao longo da experiência, os astronautas realizarão pesquisas científicas, operarão máquinas e realizarão tarefas cotidianas, tudo isso sob a simulação de um atraso de cinco minutos nas comunicações com a Terra.

Poderia-se dizer que, de certa forma, eles irão simular em grupo a experiência vivida por Matt Damon no filme ‘Perdido em Marte’, mas com menos ação e sem colocar suas vidas em risco extremo. No final, tudo se resumirá a analisar as variáveis desse tipo de missão em um ambiente seguro e controlado.

HERA e a NASA dão um passo crucial em direção à exploração espacial profunda

Esta missão simulada faz parte do HRP da NASA, cujo objetivo é garantir a segurança e o bem-estar dos astronautas durante viagens espaciais prolongadas, mas também é realizada em conjunto com o Centro Espacial Mohammed Bin Rashid (MBRSC) e a Agência Espacial Europeia (ESA).

Os dados coletados durante a experiência de 45 dias serão de vital importância para compreender os efeitos do isolamento, do confinamento e das condições extremas no corpo humano.

Esta união de esforços internacionais demonstra o compromisso global com a exploração espacial e a busca de conhecimento sobre nosso universo.

A missão será realizada de 10 de maio a 24 de junho de 2024. Todos os detalhes e progressos serão compartilhados pela agência espacial em seu site oficial.