A Lei de Proibição do TikTok já foi promulgada por Joe Biden: o que vem agora para a rede social?

O TikTok se destaca como uma das redes sociais favoritas dos usuários atualmente. Nem os shorts do YouTube ou os reels do Instagram conseguiram competir com o formato da plataforma sediada na China. No entanto, todo o domínio que eles construíram está seriamente ameaçado por uma lei de proibição que obriga a empresa proprietária do serviço, ByteDance, a vender para um investidor americano ou desaparecer no território norte-americano.

ANÚNCIO

Este projeto de lei foi iniciado por Donald Trump quando ele era presidente dos Estados Unidos. No entanto, começou a ser finalizado em meados de março, quando a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o projeto de lei por uma maioria esmagadora. Depois disso, passou para o Senado e posteriormente chegou à mesa do presidente norte-americano, Joe Biden.

Como era de esperar, Biden colocou sua assinatura e promulgou a lei que obriga a ByteDance a vender suas ações para um investidor dos Estados Unidos, se quiser continuar operando nas lojas virtuais do Google Play ou App Store.

Recomendados

Quando o TikTok desaparece?

Ainda não, na verdade, poderiam passar anos para que os usuários dos Estados Unidos percam o acesso aos seus perfis. A Bytedance tem nove meses para encontrar um comprador para a rede social. Enquanto o comprador tem três meses de carência antes de qualquer proibição, caso não atenda aos requisitos exigidos pelos Estados Unidos. Portanto, estamos falando que, no pior cenário, ainda teremos o TikTok até abril ou maio de 2025.

Lembremos que no final deste ano haverá eleições presidenciais nos EUA. Se Donald Trump ganhar, ele agora defende a posição da ByteDance e do TikTok, então ele poderia reverter o processo judicial contra a rede social.

O que aconteceu entre o TikTok nos Estados Unidos?

As idas e vindas entre o TikTok e os Estados Unidos começaram em 2019, quando Donald Trump era presidente. O governo norte-americano estava preocupado porque a empresa-mãe da rede social, ByteDance, é da China e, de acordo com as leis do gigante asiático, poderiam ser obrigados a compartilhar todas as informações dos usuários.

Então, de acordo com o pensamento dos Estados Unidos, isso representaria uma ameaça à segurança nacional. Na verdade, o poder executivo dos Estados Unidos suspeitava (e dizia abertamente) que os dados dos usuários já estavam nas mãos do governo da China e recomendava não usar o aplicativo.

O mais insólito do caso é que o que começou como um impulso de Donald Trump agora se volta contra ele. O ex-presidente e atual candidato se opõe ao fechamento do TikTok, pois isso beneficiaria a Meta, empresa que foi rotulada de monopolista no império das redes sociais.