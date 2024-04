A adorável razão por trás do logo da Apple

A Apple Inc tem prestado serviços a bilhões de pessoas ao longo de décadas. Seja o novo iMac ou o iPhone, há tecnologia para todos. Parece quase que a cada ano um novo dispositivo é lançado no mundo.

Não importa se você é um usuário da Apple ou Android, você provavelmente já notou o icônico logotipo da empresa de tecnologia. Então, alguma vez você já se perguntou o que ele significa?

Segundo Spencer, autor e redator de conteúdo do The Small Business Blog, o icônico logotipo da Apple apresenta uma maçã parcialmente mordida que tem um significado profundo.

Ele disse: "O logotipo simboliza o conhecimento, a inovação e a busca humana pela iluminação". Steve Jobs, co-fundador da Apple, escolheu a maçã por uma razão.

A adorável razão por trás do logotipo da Apple Foto: CubiClane.com

Foi uma homenagem aos seus dias trabalhando em um pomar, enquanto foi adicionada a mordida para que parecesse diferente de uma cereja. Desde a sua fundação em 1979, a Apple se tornou uma das maiores empresas de tecnologia.

Junto com Jobs, a Apple foi criada por Steve Wozniak e Ronald Wayne como uma sociedade. Na verdade, foi fundada na casa dos pais de Jobs na Califórnia, Estados Unidos.

A empresa lançou o primeiro iPhone, que executava o sistema operacional iOS, em 9 de janeiro de 2007. Desde então, novos modelos são lançados anualmente para o mundo.

Quando foi lançado pela primeira vez, o iPhone foi considerado revolucionário e mudou as regras do jogo graças ao seu ecrã multitátil. Ao dispositivo é atribuída a criação da economia de aplicativos.

Falando sobre dispositivos, recentemente revelamos como os usuários do iPhone descobriram um novo truque de carregamento. No ano passado, a Apple lançou o iPhone 14, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max com uma variedade de novas funções.

Além da melhor câmera, também há uma nova porta USB-C. A partir de agora, todos os produtos da Apple serão fabricados com essa porta para substituir o cabo de iluminação e a porta que você pode ter em seu dispositivo iPhone.