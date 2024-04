5 alternativas gratuitas ao YouTube imperdíveis para experimentar na sua Smart TV

No FayerWayer temos refletido nos últimos dias sobre como o YouTube veio substituir em grande parte o hábito de sintonizar canais de televisão aberta, mas tudo tem um limite. Portanto, depois de anos utilizando esse site como principal aplicação de entretenimento audiovisual, é normal começar a considerar a existência de alternativas gratuitas. E existem muitas.

Quem escreve estas linhas no ano de 2008 sofreu um incidente com sua TV da época e perdeu a recepção da antena. Por causa disso, fui forçado a migrar apenas para plataformas de streaming e há 16 anos não olhei para trás.

Smart TV Se você quiser explorar outra plataforma de streaming gratuita além do YouTube, aqui temos cinco opções perfeitas (Unsplash)

Com tanto tempo longe da TV tradicional e do cabo, explorei muitas alternativas ao YouTube, então hoje preparei uma lista com minha seleção pessoal de 5 plataformas que abrirão as portas para uma infinidade de conteúdo audiovisual sem precisar gastar um único centavo.

Prepare a pipoca, acomode-se no sofá e prepare-se para viver uma experiência de streaming sem igual na sua tela inteligente ou smartphone.

5 alternativas ao YouTube que são totalmente gratuitas

Este site é um gigante em sua categoria. Eu o descobri depois de meses procurando uma maneira de assistir ao filme The Angry Video Game Nerd (AVGN) de forma gratuita e legal. No final, acabei encontrando este oásis que possui um amplo catálogo de filmes e séries de todos os gêneros, a maioria deles do tipo série B.

Temos aqui clássicos atemporais, lançamentos recentes, coisas que você se perguntará como diabos foram financiadas. Todo esse lixo delicioso ao alcance da sua Smart TV, smartphone ou console de videogame.

Canais da LG

Esta série da MTV narrou as experiências de 'Daria', uma adolescente que, devido ao seu nível de inteligência, não se dava bem com a família e nem com os colegas de escola Facebook

Trata-se de uma plataforma de streaming exclusiva para Smart TVs da marca LG. Se você é fã de TV a cabo, o LG Channels irá te encantar. Ele oferece uma ampla seleção de canais ao vivo.

Há notícias, esportes, entretenimento e muito mais. Além disso, conta com um catálogo de filmes e séries que são reproduzidos em loop infinito. Nosso canal favorito é aquele que repete Daria da MTV 24 horas por dia.

Pluto TV é outra excelente opção se você gostou do Tubi. Aqui temos uma oferta de canais ao vivo semelhante à do LG Channels, mas com a vantagem de que também pode acessar conteúdo sob demanda com muitas produções de série B.

É como se misturasse o melhor dos dois sites mencionados anteriormente. Seu conteúdo não é tão brutal, mas garante bons momentos de entretenimento e às vezes adiciona joias ao seu catálogo.

Uma alternativa orgulhosamente mexicana. Este serviço de streaming gratuito (essencial se você já tiver uma conta do Amazon Prime Video) oferece uma ampla variedade de filmes, séries, novelas e documentários em espanhol e inglês.

Há notícias, esportes e entretenimento, mas se destaca principalmente por integrar em seu catálogo algumas novelas e séries que se tornaram lendárias para a América Latina. Como ‘Hora Marcada’, essa saga antológica de terror onde a carreira de Guillermo del Toro começou.

Vocês ficariam surpresos com a quantidade de conteúdo para perder tempo no Facebook Watch, em alguns casos até mesmo há animes, filmes, episódios ou séries completas populares, mas enterradas no limbo.

O problema é que muito deste conteúdo não está exatamente dentro dos limites legais.

Mas com essas alternativas ao YouTube, certamente não sentirão falta da plataforma do Google.