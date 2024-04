WhatsApp: como compartilhar sua localização em tempo real com seus contatos

Caro leitor, se você leu o título desta nota, há uma alta probabilidade de você se perguntar como é possível estar escrevendo um guia para algo tão simples como compartilhar a localização em tempo real dentro do WhatsApp. Mas a verdade franca é que detectamos que isso se tornou uma dúvida cada vez mais frequente na web.

Assim, para todos aqueles que precisam que seus amigos ou familiares saibam exatamente onde estão, é hora de ajudá-los com um tutorial de texto, básico, simples e direto, com os passos essenciais para compartilhar a localização em tempo real.

WhatsApp Unsplash

O WhatsApp de antigamente só permitia enviar pontos de localização GPS estáticos, mas agora com a localização em tempo real você pode compartilhar sua localização atual de forma fácil e precisa, com a vantagem de que ela é atualizada gradualmente à medida que você avança em cada passo.

Apenas precisa seguir alguns passos simples.

Como enviar minha localização em tempo real pelo WhatsApp

Compartilhar sua localização ao vivo no WhatsApp é muito simples. Mas, antes de mais nada, é necessário ativar o GPS em nosso smartphone a partir do menu de configurações superior. Com o ícone de uma bússola, essa função geralmente fica ao lado do botão de Wi-Fi ou de Dados Móveis.

Se não encontrar, não se preocupe, o aplicativo de mensagens pedirá para você ativá-lo e o levará lá assim que quiser compartilhar sua localização. Então, basta seguir estes passos super fáceis:

Primeiro, abra o chat correto: Primeiramente, certifique-se de abrir a conversa individual ou em grupo com a pessoa ou pessoas com quem deseja compartilhar sua localização.

Whatsapp Compartilhar lozalização

Em seguida, clique no ícone do clipe de papel (marcado em vermelho no canto inferior direito). Um menu de opções será exibido.

Clique na opção "Localização", que geralmente é representada por um ícone verde com um símbolo de um alfinete de GPS, como mostrado abaixo:

Whatsapp Localização

Será aberto o menu desta seção e aí poderemos escolher entre os pontos, negócios, locais, parques, ruas mais próximos de nós, até podemos enviar nossa localização atual, mas também encontramos a opção que nos interessa: "Localização em tempo real".

Localização WhatsApp

A partir daqui, é apenas uma questão de selecionar a duração. Decida por quanto tempo deseja compartilhar sua localização ao vivo. As opções disponíveis são 15 minutos, 1 hora e 8 horas. A opção padrão é 1 hora, mas você pode tocar em qualquer uma das outras para ativá-la:

Contatos ZAP

Uma vez selecionado o intervalo de tempo, basta pressionar o botão “Enviar”, que aparece abaixo em verde com o ícone de um avião de papel e pronto, poderemos começar a compartilhar nossa localização em tempo real pelo tempo desejado.