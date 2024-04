O Telescópio Espacial James Webb captura esta foto de Saturno e seus anéis brilhando

Desde que foi lançado em órbita e enviou sua primeira imagem, o Telescópio Espacial James Webb tem sido destacado por suas descobertas nas profundezas do Universo. Capturar galáxias a bilhões de anos-luz de distância, registrar aglomerados estelares ou até mesmo os Pilares da Criação são conquistas frequentemente atribuídas ao observatório orbital da NASA, ESA, JAXA, Agência Espacial Canadense e uma dezena de empresas privadas.

No entanto, essa nitidez e alcance fazem com que o Telescópio Espacial James Webb tenha uma visualização surpreendente dos eventos espaciais que ocorrem dentro do nosso Sistema Solar. É assim que aparece essa impressionante imagem de Saturno, com seus anéis brilhando ao redor, nos fazendo olhar com emoção para um dos gigantes gasosos em nosso bairro galáctico.

O Telescópio Espacial James Webb possui um poderoso espelho de 6,5 metros. Quanto maior o tamanho do espelho, maior a distância que pode ser vista com o telescópio. O destaque do superespelho do Webb é que ele é formado por 18 peças de berílio revestidas de ouro, cada uma com 132 centímetros de diâmetro.

O James Webb observa o universo no espectro infravermelho, enquanto o Hubble o faz a partir de comprimentos de onda ópticos e ultravioleta. O Webb pode ver o que acontece por trás de grandes nuvens de gás e poeira onde estrelas e planetas se formam. Agora, imaginem essas características aplicadas ao nosso Sistema Solar.

É preciso aproveitar ao máximo o Telescópio Espacial James Webb. Os cientistas afirmam que ele teria uma vida útil de cinco anos, mas as agências espaciais esperam que ele esteja em órbita por pelo menos 10 anos.

Porque a sua localização. Por estar mais longe da Terra, é mais complicado enviar uma missão para repará-lo. De fato, futuros reparos para o telescópio espacial estão descartados.