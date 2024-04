O Android tem um botão oculto que torna o seu celular muito mais rápido: aqui está como desbloqueá-lo

O logotipo do Android será renovado pelo Google e agora sua mascote Andy finalmente será em 3D

Todos nós já nos deparamos com essa triste situação pelo menos uma vez: nosso celular ou smartphone Android de repente começa a ficar mais lento devido ao longo período de uso e todo o lixo acumulado em seu cache e espaço de armazenamento. A bateria dura cada vez menos e esses fatores nos fazem pensar em comprar um novo dispositivo.

ANÚNCIO

Mas o que você, caro leitor, pensaria se disséssemos que o Android na verdade tem um botão secreto que ajuda a tornar tudo um pouco mais fluido? Esse truque nos ajudará a expandir um pouco mais a vida útil do nosso dispositivo. Embora não seja uma solução definitiva, você poderá sentir algumas mudanças importantes em seu desempenho.

No mundo da tecnologia, onde tudo muda à velocidade da luz, nossos dispositivos móveis não são exceção. Mas aqui no FayerWayer, sempre defendemos o uso máximo dos nossos smartphones antes de precisar comprar um novo.

Recomendados

Não precisa se livrar do seu telefone apenas porque não é o modelo mais recente. Com este truque simples, você pode dar um novo impulso e continuar desfrutando dele por muito mais tempo.

O botão oculto para melhorar o seu desempenho

Todos, absolutamente todos os dispositivos Android possuem um menu especial para desenvolvedores que pode ser ativado por qualquer usuário, independentemente de ser um OPPO, Huawei, realme, Motorola ou Pixel. Se estiver funcionando sob o sistema operacional da Google, o botão oculto do qual falamos está lá, escondido à vista desarmada.

Para acessar esse tesouro escondido, você precisará ativar seu celular para entrar no menu de Configurações. Uma vez lá, navegue até a opção de Sistema e, finalmente, selecione Opções do desenvolvedor. Isso se a camada do Android for amigável e tiver essa opção visível.

Se o seu Android não tiver ativo o menu de Opções para desenvolvedores, então você precisará desbloqueá-lo seguindo estes passos:

Poucos sabem, mas escondido no menu de configuração de todo Android existe um botão que ajuda a deixar seu celular ou smartphone mais rápido Google

Abra o menu de configurações. Vá para a seção Sobre o dispositivo ou Sistema. Lá você verá a versão do Android que está rodando no seu smartphone. Procure pela seção Versão. Uma lista será aberta mostrando o número da versão do Android que está rodando.

Estando lá, comece a dar em sucessão 10 toques rápidos sobre o nome da versão do Android e o Modo Desenvolvedor será ativado com este menu oculto do qual estamos falando.

Dentro deste menu, você encontrará uma grande variedade de configurações avançadas que, se usadas com cuidado, podem otimizar o funcionamento do seu Android. Um dos truques mais eficazes é desativar animações.

As animações, embora agradáveis ​​à vista, podem consumir recursos e tornar o dispositivo mais lento, especialmente em aparelhos com hardware menos potente. Ao desativá-las, você notará uma diferença imediata na fluidez e rapidez com que seu telefone se move.

Com este simples movimento, seu smartphone ficará menos lento e sua bateria durará um pouco mais.