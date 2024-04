NASA colocou o Hubble no ‘Modo Seguro’ devido a uma emergência

Apenas nesta quarta-feira, 24 de abril, o Telescópio Espacial Hubble completou 34 anos desde o seu lançamento. A NASA e a Agência Espacial Europeia, responsáveis por sua administração, comemoraram publicando uma imagem de 1996, quando o telescópio descobriu um “relógio de areia” nas profundezas do cosmos, a oito mil anos-luz de distância. No entanto, em um evento que surpreendeu a todos os entusiastas do espaço, as duas organizações informaram que tiveram que “desligar” temporariamente o observatório orbital.

Numa análise do seu site oficial, a NASA informa que colocou o telescópio no "Modo Seguro" e suspendeu todas as operações científicas que estavam sendo realizadas com a ferramenta desde 23 de abril, um dia antes do seu aniversário.

Tomaram essa medida após detectar um problema com o giroscópio. "Um dos três giroscópios deu leituras erradas. Os giroscópios medem as velocidades de rotação do telescópio e fazem parte do sistema que determina em que direção o telescópio está apontado. Enquanto está em modo seguro, as operações científicas são suspensas e o telescópio aguarda novas instruções da Terra", informou a NASA.

Atualmente, a NASA relata que há uma equipe trabalhando para identificar possíveis soluções. Se necessário, a nave espacial pode ser reconfigurada para operar com apenas um giroscópio, enquanto o outro em boas condições pode ser colocado em reserva.

A nave espacial teve seis novos giroscópios instalados durante a quinta e última missão de serviço do ônibus espacial em 2009. Até o momento, três desses giroscópios ainda estão em operação, incluindo o giroscópio que atualmente está experimentando flutuações. O Hubble utiliza três giroscópios para maximizar a eficiência, mas poderia continuar realizando observações científicas com apenas um giroscópio, se necessário.

Algo que também surpreendeu foi que a NASA informou que o Hubble está enfrentando esses problemas desde novembro de 2023 e foi apenas agora que decidiram informar sobre isso. Da mesma forma, eles afirmam que os instrumentos estão estáveis e que o telescópio está em boa saúde.