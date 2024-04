LEGO e a NASA unem forças para apresentar um conjunto da missão Artemis

LEGO une forças com duas das agências espaciais mais conhecidas do mundo: a NASA e a ESA, para apresentar um par de conjuntos espaciais. O primeiro é sobre o Sistema de Lançamento da missão Artemis, com a qual os humanos retornam à Lua, e o segundo é uma representação, com os pequenos blocos da empresa de brinquedos, da Via Láctea, nossa galáxia.

O Sistema de Lançamento da missão Artemis tem 3.601 peças e é destinado a usuários com mais de 18 anos. Quando montado, mede 70 centímetros de altura por 27 de largura e 12 de profundidade. Todos os elementos do que a NASA e a ESA estão preparando para o retorno à Lua estão presentes no conjunto de LEGO, incluindo o SLS (Sistema de Lançamento Espacial).

"Esta réplica fiel reflete os sistemas de lançamento reais e inclui linhas umbilicais de serviço retráteis, suporte do foguete e plataforma da tripulação, propulsores de combustível sólido e estágios separáveis. O conjunto também traz um modelo do módulo Orion com painéis solares dobráveis que pode ser colocado dentro do foguete ou em uma base de exposição independente. A placa acrescenta o toque final ao impressionante modelo, perfeito como peça decorativa", informa a LEGO em seu site oficial. Custa 259 dólares e estará disponível para compra a partir de 15 de maio.

O LEGO Artemis é perfeito para viajar

Juntamente com o Sistema de Lançamento Artemis, a LEGO mergulha seus fãs em uma aventura na qual eles se propõem a explorar a galáxia inteira. Eles lançam um conjunto da Via Láctea com 3901 peças. Custa 200 dólares e estará disponível a partir de 18 de maio deste ano.

"Esta impressionante obra de arte foi criada a partir de 3091 peças e tijolos LEGO em camadas para produzir um efeito 3D de incrível profundidade e textura. Inclui alguns dos pontos de interesse mais famosos da Via Láctea, como Trappist-1, As Plêiades, A Nebulosa do Caranguejo e Os Pilares da Criação. Também há um mosaico que diz "Você está aqui" para mostrar o local da Terra na galáxia", detalhado pela LEGO.