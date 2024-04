Este super fã da Apple tem uma coleção incrível de milhares de dólares e cultua Steve Jobs

O mundo está cheio de fãs da Apple que ao longo das décadas têm amado a trajetória desta empresa, não apenas pelo impacto que teve na indústria tecnológica, mas também pela importância de cada produto e era da empresa na cultura popular global. Onde Steve Jobs permanece como uma figura de culto até os dias de hoje, com minisséries, filmes, livros, figuras de coleção e muitos outros artigos em torno de sua figura.

Recentemente, por exemplo, fomos testemunhas de como terminou aquela lendária anedota iniciada em 1983, onde Jobs, em seu papel como CEO da Apple, se recusou a dar um autógrafo, explicando seus motivos através de uma carta corporativa que entregou a um indivíduo e que quarenta anos depois foi leiloada por quase meio milhão de dólares.

RR Steve Jobs

Assim, num mundo onde as estrelas pop e os atores captam a atenção como super fãs, temos agora o curioso caso de um pai solteiro do Kansas, nos Estados Unidos, que foi coroado como o maior super fã da Apple do mundo.

Tudo graças a uma coleção insuperável de artigos de coleção em torno da empresa de Cupertino. Aqui compartilhamos sua história.

David Freeman é o maior fã da Apple e de Steve Jobs do planeta

Tudo começa com um artigo brutal publicado pelo jornal britânico Daily Mail, onde eles nos contam a história de David Freeman, um engenheiro de software de 29 anos, que superou 1.000 concorrentes em um concurso global organizado pela equipe da SellCell, um site popular dedicado à venda online de smartphones e dispositivos inteligentes.

Freeman entrou neste concurso chamado World’s Ultimate Apple Superfan, ou o maior super fã da Apple do mundo, e acabou arrasando com todos os outros na competição, tudo graças à sua impressionante coleção de mais de 100 dispositivos Apple que decoram sua casa, entre muitos outros detalhes.

Super fã Apple

O santuário de Freeman, avaliado em US$36.000, abriga peças tão preciosas como um par de óculos projetado pelo ex-optometrista de Steve Jobs. Um iPhone, iPod, iPad, etc. de cada geração, livros, pinturas, computadores Mac e muito mais.

Mas a devoção de David pela empresa de tecnologia não se limita ao material, já que até nomeou sua filha Lisa em homenagem à filha do cofundador da Apple:

"Sinto-me incrivelmente orgulhoso e honrado por poder trazer este título para o país de origem da Apple. Uma vida inteira em que fui chamado de 'ovelha da Apple' finalmente deu frutos. A Apple é muito mais do que uma simples empresa para mim. É uma comunidade e um ecossistema que toca muitos aspectos da minha vida."

Cada vez que Tim Cook sobe ao palco para apresentar um novo produto, parece a manhã de Natal.

De onde saiu esse super fã da Apple?

A paixão de Freeman pela Apple remonta à sua adolescência, quando escrevia cartas para Steve Jobs. Inspirado por essa anedota de como Jobs, quando era estudante, entrou em contato com o lendário Bill Hewlett para pedir peças eletrônicas de reposição, o que resultou em um estágio na HP, o que poderia ser considerado a semente que deu origem à Apple.

Com Freeman, não foi assim, ele sempre recebia cartas do assistente pessoal de Jobs e não guarda nem uma única dessas cartas onde nunca foi possível contatar Steve diretamente. No entanto, ele foi colecionando vários produtos da empresa ao longo dos anos.

Hoje em dia, até a casa de David é uma homenagem à sua paixão pela Apple. Cada cômodo é pintado com uma das seis cores do logotipo original da empresa, e cada porta, ventilador, fechadura, câmera e televisão são controlados pela tecnologia HomeKit.

Apple Fã

Até a Siri cuida de abrir a garagem e regular o aquecimento. Assim, as pessoas da SellCell não tiveram outra opção senão conceder-lhe o primeiro lugar no concurso com todo o seu tão desejado prêmio: um novo Apple Watch Série 9.

A história de David Freeman é um testemunho do poder das paixões e da capacidade dos fãs de criar conexões profundas com as marcas que amam. Ele é um devoto absoluto da Apple.