É preciso evitar esses três truques de limpeza do TikTok

O aumento das redes sociais faz com que muitos acreditem como verdade tudo o que é dito através dessas plataformas, mas a realidade é que nem sempre dizem a verdade. Por isso, é preciso ter a maturidade de saber filtrar o que é exposto nas redes, identificando o verdadeiro e o falso. Muitos falam como especialistas quando na realidade não o são, e uma das áreas onde se veem esse tipo de casos é em relação à limpeza do lar. No TikTok, muitos chamados “influenciadores” dão conselhos sobre a limpeza da casa ou do escritório, colocando em perigo aqueles que acreditam neles e os aplicam.

Milhões de usuários aplicam métodos de limpeza doméstica que veem no TikTok para economizar tempo e dinheiro, mas é preciso ter muito cuidado, pois podem ser dicas que representem um risco para a saúde ou para o seu espaço.

O ideal é recorrer a páginas especializadas sobre o tema ou obter conselhos diretamente de especialistas.

TikTok e suas dicas de limpeza falsas

O The Mirror publicou sobre os falsos truques de limpeza do TikTok e, para isso, apresentou a explicação dos especialistas da Imagine Maids.

A seguir, as três "modas" de limpeza que devem ser evitadas:

- Limão e bicarbonato de sódio: dizem que misturar limão e bicarbonato de sódio limpa, mas não é verdade, na verdade pode manchar as superfícies. Quando combinados, reagem e dão a impressão de limpeza, mas na verdade não limpam. Uma opção correta é combinar água com vinagre para "manter as bancadas e prateleiras da cozinha com uma aparência limpa e fresca", diz a Imagine Maids.

- Misturar produtos de limpeza: há pessoas que acreditam que ao misturar vários produtos de limpeza, a eficácia de cada um é potencializada individualmente, mas isso é falso. Em vez de ter mais poder de limpeza, poderia ser criada uma substância tóxica que poderia envenenar a pessoa que está limpando com seus vapores, também poderia ter um efeito corrosivo nas superfícies. Uma boa ideia natural é o vinagre branco, timol e glicerina vegetal, que limpam sem serem venenosos.

- Aplicar amaciante de roupas nas paredes: uma influenciadora do Tiktok aconselhou misturar amaciante de roupas em três partes de água em uma garrafa com borrifador para borrifar nas paredes e limpá-las, mas isso na verdade irá impregnar a parede com uma substância pegajosa, na qual a sujeira irá aderir mais facilmente.

Neste caso, mais uma vez, o vinagre é uma opção. Você pode misturar vinagre com água e a essência de sua preferência. Borrife a mistura na parede, passe um pano e o resultado será um efeito de limpeza.

“Não confie no TikTok quando ele lhe diz para limpar o estofamento com detergente para pratos ou para colocar Fabuloso no tanque do vaso sanitário. O aconselhamento adequado de sites especializados lhe proporcionará melhores resultados, protegendo sua casa e seu lar no processo”, diz a Imagine Maids.