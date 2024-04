Cientistas criam um modelo digital que mostra como o Sol e os planetas se movem

A matéria escura que vemos nas noites não é a mesma que a da noite anterior. Embora a Terra se mova em seu eixo de forma giratória, também estamos nos movendo ao redor do Sol.

Este princípio de nosso bairro galáctico é explicado para nós desde a escola. No entanto, nem sempre aprofundam o assunto para nos informar que o Sol, junto com os oito planetas, também estão se movendo pela Via Láctea. Não é que estamos em um ponto fixo com a estrela massiva como ponto central. Todos estamos realizando uma viagem impressionante pela galáxia. Esse é o motivo pelo qual, às vezes, chamamos a Terra de nave espacial.

Ele está nos levando a viajar por todo o universo em uma dança cósmica que não vai parar, pelo menos nos próximos 5 bilhões de anos.

Modelo digital que nos ensina como viajamos pela galáxia

Um impressionante vídeo produzido pela equipe da Starwalk dá a oportunidade para os entusiastas da astronomia e os curiosos do cosmos mergulharem em uma jornada visual única, observando como o nosso Sol navega pela vastidão da galáxia.

A representação gráfica oferece uma perspectiva cativante do movimento estelar, mostrando o Sol como o protagonista de um balé cósmico, enquanto os planetas orbitam ao seu redor.

O vídeo, meticulosamente elaborado pela Starwalk, permite contemplar a majestosidade do Sol transitando pela Via Láctea, a imensa espiral de estrelas que abriga nosso sistema solar. Nesta incrível viagem estelar, os observadores virtuais podem apreciar como os planetas, fiéis companheiros do Sol, traçam suas órbitas ao redor desta estrela massiva.

O sistema solar também se move pelo centro da Via Láctea. E a galáxia, como demonstraram recentes estudos, também está se movendo em direção a algo chamado de grande atrator.

Enquanto cada mundo de nosso sistema planetário se move ao redor do Sol, nossa estrela massiva realiza um movimento orbital impressionante. Esta jornada interestelar é o que foi retratado em um vídeo ilustrativo postado pela equipe do SpaceRocx.