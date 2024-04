A arma favorita dos filmes medievais na verdade não servia para nada e aqui está o porquê

Em geral, os filmes costumam oferecer uma visão romântica, simplificada e dramatizada das batalhas medievais, distante da crua realidade. Por exemplo, costumam mostrar armaduras brilhantes e espadas afiadas como elementos centrais do combate. No entanto, a maioria dos soldados medievais usava armaduras simples e espadas de baixa qualidade.

Por outro lado, as batalhas medievais não eram duelos individuais heroicos, mas sim uma espécie de caos organizado. Os soldados lutavam em formações fechadas, utilizando lanças e espadas para derrotar o inimigo. A cavalaria era uma força poderosa, mas seu uso era limitado devido ao terreno e à complexidade das batalhas.

E de fato, os filmes e séries históricas nos encheram de imagens de arqueiros lançando flechas envoltas em chamas, criando um espetáculo visual que parece definir as batalhas medievais. Mas, quão precisas são essas representações? A ciência e a história nos contam uma realidade diferente: as flechas incendiárias não eram tão comuns na guerra medieval como nos fazem acreditar.

Por que as flechas incendiárias não eram tão práticas?

Primeiro, o mais importante: Manter uma chama acesa durante o voo de uma flecha é uma tarefa complicada. O vento e a resistência do ar atuam como sopros apagando a chama com facilidade. Para contrariar isso, os arqueiros poderiam ter utilizado pontas com tecidos embebidos em substâncias inflamáveis ou até mesmo produtos químicos.

No entanto, essas soluções vinham com um alto custo. Aumentar o peso da flecha com materiais inflamáveis não só reduzia seu alcance, mas também a tornava mais frágil, diminuindo sua capacidade de penetrar armaduras.

Além disso, o processo de acender a flecha antes de dispará-la retardava significativamente o processo de ataque, afetando a precisão dos arqueiros. Também havia um risco considerável para o próprio arqueiro, pois manipular esse tipo de projétil poderia resultar em queimaduras ou acidentalmente incendiar o arco.

Mas eram armas completamente inúteis?

Embora acender flechas não fosse uma estratégia viável na maioria das batalhas em campo aberto, elas poderiam ser úteis em cenários específicos. Batalhas navais, por exemplo, apresentavam a oportunidade de incendiar as velas ou depósitos de pólvora das embarcações inimigas. Da mesma forma, durante os cercos a cidades, flechas incendiárias poderiam ser usadas para provocar incêndios e forçar o inimigo a dividir suas forças para apagá-los.

As flechas incendiárias eram mais espetáculo do que eficácia na maioria das situações de batalha medieval. Seu uso era limitado e específico, principalmente em contextos como cercos e confrontos navais. Hollywood e a literatura, buscando esse fator épico, exageraram sua presença na guerra medieval.

Embora não fossem o pão de cada dia no campo de batalha, não podemos negar que as flechas em chamas adicionam um toque emocionante às histórias que tanto gostamos.