TikToker reclama sobre a atualização do WhatsApp e se torna viral

Uma jovem se tornou viral nas redes sociais depois de mostrar em um vídeo no TikTok como as novas atualizações da plataforma de mensagens do WhatsApp seriam uma “ferramenta para os infiéis”, expressando assim sua insatisfação.

A tiktoker que se tornou viral por reclamar contra o WhatsApp

De acordo com a jovem, as últimas funções do aplicativo facilitam a gestão da privacidade e ocultação das conversas.

"Nós só queremos saber quem diabos é o responsável pelas atualizações do WhatsApp e por que diabos eles estão dando cada vez mais armas aos infiéis", afirmou no registro.

Nesse sentido, enumerou as diversas funções que seriam "armas" para os infiéis, como a opção de bloquear chats ou a possibilidade de ver fotos ou ouvir áudios apenas uma vez.

"Apenas um infiel faria isso... apenas um infiel seria capaz disso", expressou a tiktoker manifestando seu descontentamento com o aplicativo.

Finalmente, ele mostrou as atualizações na tela do seu celular, ironizando sobre quem seriam os responsáveis por essas decisões.

"Quem diabos foi o responsável?... Com certeza deve ser um homem fazendo as atualizações", concluiu.

O vídeo tem mais de 6,7 milhões de visualizações e gerou diversas reações. "E aqueles que não sabiam, agora sabem, obrigado hahaha", "obrigado pelo tutorial" e "Meu próximo namorado, uma condição não negociável é que não pode ter telefone", foram alguns dos comentários.