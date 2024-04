Migração do Google Podcasts para o YouTube Music desencadeia onda de críticas e confusão

Atualmente, o Spotify é considerado a maior plataforma de podcasts em termos de número de usuários e quantidade de conteúdo disponível. A verdade é que o aplicativo investiu significativamente neste formato, adquirindo empresas de produção de podcasts e garantindo acordos exclusivos com criadores populares. Mas fora do Spotify, também existem outras empresas dedicadas a promover o streaming de áudio: Apple podcasts, por exemplo, ou seus concorrentes do Google Podcasts. No entanto, este último está em processo de ser eliminado e absorvido por outro mecanismo da mesma empresa: Youtube Music.

Lançado oficialmente em 2018, o Google Podcasts fez parte do ecossistema do Google por muitos anos, permitindo pesquisar e reproduzir podcasts diretamente do navegador ou por meio de dispositivos com Google Assistant.

Por que terminaram com o Google Podcasts?

Uma das vantagens desta plataforma era o fácil acesso e uso, além de permitir aos usuários encontrar novos conteúdos com base no que lhes interessa ou já ouviram anteriormente. O problema? Vai deixar de existir.

No dia 2 de abril, decidiu-se encerrar a operação do Google Podcasts nos Estados Unidos, transferindo todo o seu conteúdo para o YouTube Music, numa tentativa da empresa liderada por Sundar Pichai de consolidar seus serviços de streaming de áudio.

Imediatamente, os usuários do Google Podcasts reagiram com opiniões divididas, mostrando-se céticos em relação à nova experiência do usuário proposta pela plataforma irmã - e menos conhecida - do Youtube.

"Os utilizadores que residam fora dos Estados Unidos poderão usar o Google Podcasts até meados ou finais de junho de 2024. Todos os utilizadores do mundo podem migrar ou exportar as suas subscrições do Google Podcasts até 29 de julho de 2024", pode ser lido na seção de ajuda do gigante tecnológico.

O que melhora e o que piora após a migração para o YouTube Music?

Agora, o YouTube Music buscará se posicionar como a principal plataforma de podcasts, tentando superar o Spotify ou Apple Podcasts com melhorias na experiência de audição em vários dispositivos, além da integração com o Android Auto.

Entre as novas características em destaque estão as opções avançadas para os usuários Premium, como melhores capacidades de download de conteúdo e a possibilidade de criar listas de reprodução personalizadas, atualmente em desenvolvimento e prestes a serem lançadas. Além disso, o YouTube Music estaria implementando filtros para classificar podcasts em categorias como "Em andamento", "Não reproduzidos" e "Reproduzidos", e trabalha para melhorar seu algoritmo de recomendações.

No entanto, esta transição ainda não é bem recebida por todos os usuários. Muitos deles, acostumados à interface específica do Google Podcasts, têm descrito dificuldades para se adaptar ao YouTube Music, que combina música e podcasts, o que pode confundir novos ouvintes. Outras críticas incluem a falta de notificações de novos episódios e problemas com a migração de alguns podcasts que não aparecem corretamente nas buscas.

Além disso, os usuários também relataram falhas técnicas através das redes sociais, como episódios que reiniciam ao reabrir o aplicativo depois de serem pausados e a falta de uma opção para excluir automaticamente os episódios baixados após serem reproduzidos.

No entanto, o descontentamento com mudanças desse tipo pode parecer normal. O importante é que o Google ouça essas críticas e melhore seu sistema para reconquistar os "viúvos" de sua plataforma exclusiva para podcasts.

YouTube Music é um serviço de streaming de música desenvolvido pelo YouTube, uma subsidiária do Google. Lançado em novembro de 2015, oferece uma ampla variedade de faixas de áudio oficiais, álbuns, vídeos musicais e conteúdo gerado pelos usuários. Projetado para competir diretamente com outros serviços de streaming como Spotify e Apple Music, o YouTube Music se destaca por sua integração com a vasta biblioteca de vídeos musicais do YouTube, permitindo aos usuários explorar e descobrir música através de recomendações personalizadas e listas de reprodução curadas. Além disso, oferece recursos como o modo offline e a capacidade de alternar entre apenas áudio e o vídeo musical correspondente sem interrupções. O YouTube Music está disponível em várias plataformas, incluindo dispositivos móveis, tablets e computadores desktop, facilitando o acesso ao seu conteúdo a qualquer momento e em qualquer lugar.