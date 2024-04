Instagram tem promovido anúncios de aplicativos com IA que criam nudes

As pessoas do Instagram e do Facebook se envolveram em uma polêmica desnecessária e agora não sabem como sair do problema. Através de sua plataforma, começaram a promover anúncios de aplicativos que se dedicam a criar nudez, graças às ferramentas de inteligência artificial.

Capturas de tela que estão dando a volta ao mundo mostram os anúncios que aparecem no feed do Instagram enquanto os usuários rolam a tela. Se a publicidade já era irritante por si só, imagine uma que diz “Deixe qualquer mulher nua de graça. Experimente”, com a foto de Kim Kardashian. É realmente detestável o que a rede social do Meta está fazendo.

De acordo com uma resenha da Computer Hoy, a situação se estende para outras redes sociais da empresa, como o Facebook, por exemplo. Claramente, há uma falta de controles sobre o que as pessoas permitem na Meta em suas plataformas, já que a mesma política da empresa de Mark Zuckerberg não permite conteúdo erótico explícito em seus serviços.

Os laboratórios do Instagram e do Facebook notaram a presença desses anúncios e têm vindo a eliminá-los progressivamente. No entanto, alguns alteram o texto e modificam as imagens para evitar bloqueios e continuarem nas promoções das redes sociais da Meta.

Este tipo de aplicativos, embora pagos, promovem atividades ilegais como a exposição de mulheres sem seu consentimento ou pornografia infantil. Lembremos que, em 2023, o nome de Almendralejo, uma pequena cidade na Espanha, ficou conhecido, onde estudantes de uma escola fotografaram suas colegas vestidas, e usando inteligência artificial, as despiram e tentaram extorqui-las com as imagens.

É o uso da inteligência artificial de forma negativa. Aqueles que tiraram fotos dessas menores de idade as extorquiram através das redes sociais. Pediram dinheiro em troca de não divulgarem esses deep fakes. O El Confidencial relata que há 18 denúncias na polícia desta localidade, mas que as vítimas chegam a 20.

O escândalo se tornou viral nas redes sociais, após a publicação de um vídeo de uma ginecologista renomada da cidade, chamada Miriam Al Adib, porque sua filha está entre as vítimas das fotos sem roupa criadas pela inteligência artificial.