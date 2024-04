Tony Stark da vida real?

Elon Musk teve sucesso em praticamente tudo o que se propôs em sua vida, graças a uma bela herança deixada pelo seu pai, que era dono de minas de esmeraldas que empregava trabalho escravo. Ele começou como um desenvolvedor de jogos humilde e tímido, quando o pai dele ainda estava vivo, e agora que seu pai se foi, ele é a pessoa mais rica do mundo. Um dos criadores da carteira virtual, PayPal, é dono da SpaceX, Tesla Motors, Neuralink, Starlink e, como se não bastasse, comprou o Twitter para mudar seu nome para X. No entanto, há apenas uma área em que ele não conseguiu ter sucesso: a forma de se vestir.

Derek Guy, um dos cronistas de moda masculina mais famosos do mundo, dedicou todo um fio de X para detalhar como o homem mais rico do mundo não é capaz de pagar um bom alfaiate que cuide de sua forma de vestir. O jornalista mencionado repostou um vídeo de Elon Musk chegando ao tapete vermelho do Prêmio Breakthrough, no qual detalha tudo o que está errado no magnata de Pretoria.

Apesar de reconhecer a qualidade do terno, os ajustes, segundo Derek, são um desastre. O especialista supõe que Elon Musk foi comprar o terno e, ao ver que serviu, o levou sem verificar os detalhes. Outra opção que Guy considera é que o terno é antigo e as modificações feitas para ajustá-lo à sua condição física atual não foram adequadas.

"O problema principal é que as mangas são muito finas, o que faz com que elas fiquem presas nos braços. Compare isso com a segunda foto, onde as mangas caem limpas", diz Derek Guy sobre o terno de Musk.

"Se eu estivesse encarregado do ajuste, também encurtaria as mangas da camisa e do casaco para que não parecesse que envolvessem sua mão. A finura da manga do seu casaco também faz com que a aba francesa sobressaia do casaco. Não é ideal", acrescenta o especialista.