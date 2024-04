Que dados o TikTok coleta sobre você e como você pode apagá-los?

TikTok é um dos aplicativos mais utilizados atualmente, e algo que chama a atenção de alguns é que costuma coletar informações pessoais sobre você no momento do registro. Aqui compartilhamos quais são essas informações e como você pode apagá-las.

ANÚNCIO

Os dados que o TikTok tem sobre você

Quando você se inscreve na plataforma, fornece detalhes do seu perfil, como:

Seu nome de usuário

Senha

Data de nascimento

Endereço de e-mail e/ou número de telefone

Por outro lado, quando você gera conteúdo como imagens, vídeos e comentários no TikTok, a plataforma processa essas informações juntamente com os metadados relacionados. Além disso, o TikTok coleta informações sobre suas compras ao realizar transações dentro do aplicativo e pode acessar os contatos do seu telefone e redes sociais se você optar por sincronizá-los.

Recomendados

O aplicativo também coleta automaticamente dados sobre sua interação com a plataforma, incluindo:

Seus hábitos de navegação

Histórico de pesquisa

Conteúdo que você gosta

Dispositivos que você usa para acessar o aplicativo.

AFP (OLIVIER DOULIERY/AFP)

Como você pode apagá-los?

Para minimizar a quantidade de dados que o TikTok coleta sobre você, existem algumas estratégias que você pode seguir.

Se simplesmente quiser ver conteúdo no TikTok e compartilhar a menor quantidade de dados possível, uma opção é usar o site oficial do TikTok em um navegador web em vez do aplicativo móvel. No entanto, tenha em mente que a empresa ainda pode coletar algumas informações por meio de cookies e outros rastreadores do navegador.

Se decidir criar uma conta no TikTok para aproveitar todas as suas funcionalidades, você pode restringir parcialmente a troca de dados nas configurações do aplicativo. Ao se registrar pela primeira vez, você pode usar um número de telefone ou um endereço de e-mail que não estejam associados a outras redes sociais para limitar as informações que o TikTok coleta de terceiros, comerciantes e parceiros publicitários.