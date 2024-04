Mulher perguntou à IA sobre os sinais de alerta de seu parceiro e esta foi a resposta

Pouco a pouco tem ficado claro que a ferramenta de inteligência artificial (IA) permitirá aos seres humanos escalar em seus conhecimentos, bem como executar tarefas de maneira mais otimizada.

O uso que é dado a ele, de acordo com a área de interesse, é variado. Por exemplo, existem pessoas que optam por não ir à terapia psicológica para poder obter informações sobre seu relacionamento amoroso.

Recentemente soube-se que uma mulher optou por compartilhar as conversas que tinha com seu parceiro para identificar os conhecidos sinais de alerta em um relacionamento. No vídeo, ela solicita que a IA atue como um coach de relacionamentos.

As red flags que encontrou

Comunicação inconsistente: observa-se que em algumas ocasiões há falta de resposta ou mensagens excluídas, o que pode indicar falta de transparência ou comunicação pouco clara.

Insegurança e desconfiança: menciona dúvidas e problemas de confiança, como a necessidade de rastrear ou verificar a atividade nas redes sociais.

Problemas de comunicação: dificuldade em expressar claramente os sentimentos e necessidades, o que pode levar a mal-entendidos e conflitos de relacionamento.

Controle e ciúmes: busca-se controlar ou monitorar a atividade da outra pessoa, o que pode ser um sinal de ciúmes ou falta de confiança.

Falta de apoio emocional: apesar de expressar afeto, em algumas conversas percebe-se uma falta de apoio emocional genuíno e compreensão em relação às necessidades e emoções do parceiro.

Porque una tiktoker subió los chats con su exnovio al Chat GPT para "identificar las red flags" que pasó por alto. pic.twitter.com/OrW5d7jbgW — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 24, 2024

Em resumo, a inteligência artificial indicou que várias discrepâncias poderiam levar à sua ruptura devido à falta de comunicação. Isso fez com que vários usuários questionassem a capacidade de uma pessoa de tomar decisões sem a ajuda de uma ferramenta que não está totalmente preparada para aconselhar um ser humano.