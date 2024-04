Físico inglês explica por que a IA marca o fim da humanidade

Michael Garrett, cientista do Departamento de Física e Astronomia da Universidade de Manchester emite um alerta sobre a regulação da inteligência artificial. Ele realizou um estudo alarmante no qual explica que, com o desenvolvimento dessa tecnologia, estamos caminhando em direção ao fim de nossa raça. Por quê?

Em primeiro lugar, Michael Garrett diz que estamos fazendo as coisas ao contrário. Seus argumentos se baseiam no fato de que a ciência está desenvolvendo tecnologias como a inteligência artificial antes de resolver que a vida da humanidade seja multiplanetária.

"Uma espécie corre maior risco de extinção ou estagnação se tiver apenas um lar", diz o especialista. Portanto, Garrett afirma que nossa espécie está numa corrida contra o tempo para desenvolver tecnologias, sem um planeta reserva.

A ciência em geral concorda com um fenômeno chamado de Filtro Grande. Eles se referem a um evento ou situação que impede que a vida inteligente se torne interplanetária. Mudanças climáticas, impactos de asteroides, guerras nucleares ou qualquer outro evento catastrófico seriam responsáveis por ainda não termos encontrado vida inteligente em outro mundo.

Na verdade, eles afirmam que uma civilização inteligente e avançada, com o nível que estamos prestes a alcançar, só tem capacidade de durar 200 anos em um único planeta. Portanto, o especialista faz um apelo para frear esse tipo de desenvolvimento, como a IA, e que primeiro encontremos uma maneira de viajar de forma estável entre os mundos.

"Michael Garrett afirmou que 'Temos uma necessidade crítica de estabelecer rapidamente quadros regulatórios para o desenvolvimento da IA na Terra e o avanço de uma sociedade multiplanetária para mitigar tais ameaças existenciais', de acordo com o Science Alert."

Basicamente, o que o físico britânico propõe é que tenhamos outro mundo, no caso de destruirmos completamente este, para garantir que aprendamos com nossos erros e não repitamos as mesmas falhas em outros mundos.

“Por exemplo, uma espécie biológica multiplanetária poderia aproveitar experiências independentes em diferentes planetas, diversificando suas estratégias de sobrevivência e possivelmente evitando o fracasso único que uma civilização ligada a um planeta enfrenta”, disse o cientista.