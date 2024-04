Cinco sinais que alertam que seu PC está sendo vítima de um ciberataque

Os ciberataques entram nos nossos computadores de forma silenciosa, a ponto de se tornarem praticamente indetectáveis. Os hackers agem de forma sigilosa e invadem o PC de suas vítimas através do download de um arquivo ou ao acessar uma página. Por isso, é sempre recomendado estar atento a todos os lugares onde clicamos.

No entanto, como isso não é garantia de que possam escapar de um ciberataque, entramos em contato com os especialistas da ESET América Latina para nos explicarem sinais evidentes, indetectáveis para quem não entende de informática, de que nosso computador está sendo atacado por um vírus, um malware ou diferentes arquivos maliciosos com os quais podem roubar nossas informações.

Antes de irmos para as cinco dicas que nos explicaram, os mesmos especialistas destacam a importância de agir rapidamente diante de uma ameaça de ciberataque.

"Uma vez que uma equipe está infectada, quanto mais tempo passar, mais danos os criminosos poderão causar e as consequências podem se tornar mais caras. Quanto mais tempo a vítima passar sem saber que foi comprometida, mais tempo os atacantes têm para monetizar o acesso à rede e às contas online. É por isso que faz sentido tomar a iniciativa e realizar alguns check-ups", disse Camilo Gutiérrez Amaya, Chefe do Laboratório de Pesquisa da ESET América Latina.

Você foi vítima de um ciberataque? Estes cinco sinais o alertam

O amplo relatório da ESET detalha esses cinco pontos como os mais importantes aos quais devemos prestar atenção.