Thermonator: o cão robô lança-chamas que desencadeia a polêmica por seus perigos potenciais

Os robôs com forma de animais são conhecidos como robôs biomiméticos e fazem parte de uma fascinante área da robótica que busca imitar a forma, o movimento e o comportamento dos animais do mundo natural. Esses robôs têm uma ampla gama de aplicações potenciais, desde cuidados de saúde e assistência até exploração espacial e entretenimento.

Há uma grande variedade de robôs em forma de animais, cada um com suas próprias características e aplicações únicas, como cães, serpentes, peixes, pássaros e insetos. À medida que a tecnologia avança, esses robôs se tornarão mais sofisticados, capazes e autônomos.

Na verdade, esta semana foi divulgada a notícia do lançamento do "Thermonator", um cão robô lança-chamas que tem gerado um grande debate nas redes sociais devido aos seus potenciais perigos. Este produto, fabricado pela empresa Throwflame sediada em Ohio, já havia sido anunciado no verão passado e agora finalmente está disponível no mercado.

Um preço elevado e um uso controverso

O Thermonator tem um preço de 9.420 dólares. Sua principal função, de acordo com Throwflame, é a prevenção e controle de incêndios florestais, gestão agrícola, conservação ecológica, remoção de neve e gelo, entretenimento e efeitos sonoros.

No entanto, muitas pessoas expressaram preocupação com o potencial uso do Thermonator como arma, especialmente considerando que lança-chamas não são regulamentados em 48 estados dos Estados Unidos.

As críticas ao Thermonator baseiam-se na facilidade com que poderia ser usado como arma por pessoas com más intenções. Além disso, questiona-se a falta de regulamentação desse tipo de produtos nos Estados Unidos, onde, apesar de terem sido registrados casos de ataques com lança-chamas, as agências federais não os consideram armas de fogo.

O Thermonator tem um alcance de cerca de 10 metros, funciona com uma bateria que dura aproximadamente uma hora e possui conexão bluetooth e wifi para ser controlado a partir de um smartphone.

A venda do Thermonator abriu um debate sobre a responsabilidade das empresas que fabricam esse tipo de produtos, a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa para lança-chamas e os possíveis perigos que esses dispositivos representam nas mãos erradas.