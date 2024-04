Portugal fabrica casas através da impressão 3D e as ergue em 18 horas

Havelar, uma empresa de construção do Porto, Portugal, orgulha-se do seu inovador método de fabricar casas através da impressão 3D. Levantam a estrutura em apenas 18 horas e completam o resto dos detalhes para torná-la habitável em alguns meses, a um custo que, segundo eles, é incomparável no mercado imobiliário.

ANÚNCIO

De acordo com um relatório publicado no Infobae, as casas têm 80 metros quadrados. Dizem que o custo é 50% menor do que outras iniciativas similares ou convencionais na área de habitação na região urbana do Grande Porto.

Embora a parte da estrutura seja feita em menos de um dia, os responsáveis por esta construtora afirmam que questões como portas, janelas, sistema de energia e tubulações para águas brancas, negras e cinzas levam aproximadamente 60 dias.

Recomendados

“A Havelar utiliza as principais soluções de impressão 3D a nível mundial, exclusivamente com a COBOD, para desenvolver casas de alta qualidade de forma mais rápida e acessível. Este sistema permite construir casas resistentes de dois andares e garante sua durabilidade ao longo do tempo”, afirma a empresa em seu site oficial.

Casa de concreto impresa con 3D Havelar

"A instalação de P&D da Havelar se destaca como pioneira no desenvolvimento de materiais de construção inovadores e eficientes em termos de emissões de CO2. Em colaboração com fornecedores locais certificados, a empresa impulsiona os esforços de toda a indústria na busca de soluções habitacionais neutras em carbono", acrescentam sobre sua iniciativa amigável com o meio ambiente.

O custo estabelecido é de 1.500 euros por metro quadrado, o que significa que uma casa desse tipo custaria cerca de 120.000 euros. É econômico se compararmos com duas comunas de Santiago do Chile: Vitacura e Las Condes, onde o metro quadrado ultrapassa os 4.000 dólares.

Outras iniciativas de casas 3D pela Europa

Portugal não é o primeiro país a se aventurar nesse tipo de fabricação de casas através da impressão 3D. Em 2021, falamos sobre o TECLA, um projeto executado em Massa Lombarda, uma cidade na província italiana de Ravena, perto de Bolonha.

Os arquitetos montaram uma equipe de trabalho e várias impressoras 3D para começar a gerar as folhas. Desta forma, detalharam que uma única casa, pelo menos em sua forma básica, pode ser concluída em apenas 200 horas de impressão.

Casa Foto: WASP MCA Cover Images.

Um ano depois, em 2022, soubemos da construção de TOVA, uma casa localizada na localidade de Valldaura Labs, nos arredores de Barcelona, Espanha.

Para fabricar e erguer esta pequena estrutura, eles só precisaram de uma grua WASP, a impressora 3D para gerar as peças completas e materiais de origem local.

O que são materiais quilômetro zero? São chamados assim os elementos que são obtidos da própria natureza e não precisam ser transformados, como acontece com o cimento, por exemplo.