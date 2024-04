Por que o TikTok Lite suspendeu o programa de recompensas na Europa?

Apenas problemas com o TikTok. Lembramos que há alguns dias, O Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que busca proibir o aplicativo no país, a menos que sua empresa-mãe, ByteDance, venda suas operações para uma empresa americana. Essa decisão está baseada em preocupações de segurança nacional relacionadas à possível coleta de dados de usuários pelo governo chinês.

ANÚNCIO

A aprovação do projeto de lei não significa que o TikTok desaparecerá imediatamente. A ByteDance tem nove meses para encontrar um comprador americano, e o comprador, por sua vez, tem três meses para cumprir os requisitos estabelecidos pelos Estados Unidos. Portanto, o futuro do aplicativo neste país é incerto.

Mas não só isso, por outro lado, o TikTok também anunciou a suspensão temporária do programa de recompensas de sua nova aplicação, o TikTok Lite, na Europa. Esta decisão ocorre após a abertura de duas investigações formais por parte da União Europeia (UE) para avaliar se a empresa chinesa está em conformidade com a Lei de Serviços Digitais (DSA).

Recomendados

Preocupações com o design viciante e a falta de verificação de idade

A Comissão Europeia (CE) expressou sua preocupação com o potencialmente viciante design do TikTok Lite, especialmente direcionado a usuários jovens, e pela falta de mecanismos adequados para verificar a idade dos usuários. Além disso, a CE criticou a ByteDance, empresa-mãe do TikTok, por lançar o aplicativo na França e na Espanha sem apresentar um relatório de avaliação de riscos prévio, conforme exigido pela DSA.

A ByteDance tinha até 23 de abril para apresentar o relatório de avaliação de riscos, e embora tenha finalmente feito isso, a Comissão Europeia ainda precisa analisá-lo e pode solicitar informações adicionais. A empresa chinesa enfrenta possíveis multas e até mesmo a suspensão permanente do programa de recompensas do TikTok Lite na Europa.

A suspensão é temporária, mas os problemas persistem

A suspensão do programa de recompensas é temporária e o TikTok declarou que está trabalhando para abordar as preocupações dos reguladores europeus. No entanto, a empresa ainda enfrenta outros desafios importantes, como a nova lei nos Estados Unidos que exige que o TikTok seja propriedade de uma empresa americana para operar nesse país.

A UE e os Estados Unidos estão tomando medidas para regular as grandes empresas de tecnologia, como o TikTok, com o objetivo de proteger os usuários e garantir uma competição justa no mercado digital. A suspensão do programa de recompensas do TikTok Lite na Europa é um exemplo de como essas novas regulamentações estão começando a impactar as práticas das empresas de tecnologia.

Fica por ver se o TikTok conseguirá abordar as preocupações dos reguladores europeus e americanos de forma satisfatória. O futuro da empresa nesses mercados ainda é incerto.