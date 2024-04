Os acessórios da Samsung com inteligência artificial podem ser cruciais para a saúde

Samsung está se preparando para lançar novos wearables neste verão, e a inteligência artificial está se perfilando como um elemento-chave para a experiência dos futuros usuários. De fato, em uma recente reunião com membros do Conselho Consultivo de Saúde da Samsung, foi discutido o papel crucial que a IA e os wearables poderiam desempenhar na assistência médica do futuro.

IA e acessórios: uma combinação poderosa para a saúde

Durante a reunião, realizada no Centro Médico Samsung no início da primavera, especialistas em saúde e tecnologia compartilharam suas perspectivas sobre o potencial da IA e dos acessórios para melhorar a saúde. O Dr. Hon Pak, Vice-Presidente Sênior e Chefe da Equipe de Saúde Digital da MX Business da Samsung, destacou a importância da IA para extrair informações úteis dos dados de saúde coletados por dispositivos vestíveis.

Por outro lado, o professor Myung Jin Chung, Diretor do Centro de Pesquisa em IA da Samsung no Centro Médico Samsung, enfatizou o valor dos dados do registro de vida obtidos por meio de dispositivos portáteis para a atenção médica e a compreensão do histórico de saúde de um paciente. Segundo o professor Chung, a IA pode ser a chave para transformar esses dados em conhecimentos práticos sobre a saúde do usuário.

Monitorização contínua para detecção precoce de doenças

O Dr. Michael Blum, cardiologista, destacou o potencial do monitoramento contínuo para a detecção precoce e a previsão de doenças. Os dispositivos vestíveis, combinados com a IA, poderiam ajudar os médicos a identificar problemas de saúde como pressão alta e fibrilação atrial em suas fases iniciais, permitindo intervenções preventivas oportunas.

Na mesma linha, o Dr. David Klonoff, Presidente do Instituto de Pesquisa em Diabetes do Centro Médico Mills-Peninsula, destacou a importância do controle da glicose não apenas para o gerenciamento do diabetes, mas também para promover estilos de vida mais saudáveis de forma geral. Os dispositivos vestíveis e a inteligência artificial podem oferecer uma visão abrangente da saúde metabólica, combinando dados de glicose com métricas como sono, pressão arterial e atividade física.

De forma geral, todos os especialistas concordaram que a Samsung, por meio de suas tecnologias de dispositivos vestíveis e IA, pode desempenhar um papel fundamental na promoção de mudanças de comportamento que beneficiem a saúde. Os dispositivos da Samsung podem ajudar os usuários a entender como seus hábitos e estilos de vida impactam sua saúde e guiá-los em direção a melhorias graduais.

Círculos de atenção: apoio familiar para o bem-estar

O professor Chung mencionou a ideia de criar "círculos de atenção" através dos dispositivos portáteis da Samsung. Estes círculos permitiriam aos usuários compartilhar seus dados de saúde com familiares e amigos, criando um sistema de apoio que facilita a adoção de hábitos saudáveis e a manutenção do bem-estar.

A reunião do Conselho Consultivo de Saúde da Samsung deixa claro o potencial transformador da IA e dos acessórios para o futuro da saúde. A Samsung, com seu compromisso nessas áreas, está bem posicionada para liderar o caminho em direção a um futuro onde a tecnologia capacita as pessoas a assumir o controle de sua saúde e bem-estar.