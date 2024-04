O Google Drive para Android foi atualizado para ficar idêntico à sua ágil versão do iOS

O Google Drive pode ser considerado por muitos como um mal necessário. O aplicativo de armazenamento em nuvem nativo padrão para Android pode ser uma coisa linda em sua versão para desktop com uma conexão Wi-Fi ou por cabo. Mas pode se tornar uma verdadeira dor de cabeça em um smartphone. A diferença entre as duas versões é tão abismal que até o aplicativo para iOS tem sido muito mais fluido, funcional e atraente ao longo dos anos. Mas isso está prestes a mudar finalmente.

E é que o Google Drive para Android finalmente se atualizou para ficar idêntico à sua melhor versão para iOS, incorporando novos filtros que facilitam a busca de arquivos de forma muito mais rápida do que nunca.

Esta atualização, disponível a partir da versão 2.24.147.0, nos permitirá encontrar o que você precisa em questão de segundos. Algo que era quase impossível até poucos dias atrás na versão móvel da plataforma de nuvem.

O Google Drive finalmente fica bonito no Android

A principal novidade desta atualização, de acordo com o Android Police, são os filtros projetados sob os eixos "Tipo", "Pessoas" e "Modificado", cada um com opções de menu suspenso para maior precisão. Parece um pouco confuso, mas não é tanto. A seguir, detalhamos brevemente do que se trata cada um:

Google Drive GOOGLE BLOG

Tipo de arquivo: Permite selecionar entre uma ampla variedade de formatos, incluindo documentos, planilhas, apresentações, formulários, imagens, PDFs, atalhos para vídeos, pastas e muito mais.

Permite selecionar entre uma ampla variedade de formatos, incluindo documentos, planilhas, apresentações, formulários, imagens, PDFs, atalhos para vídeos, pastas e muito mais. Pessoas: Procure pelo nome do contato, incluindo proprietários, editores ou leitores do arquivo.

Procure pelo nome do contato, incluindo proprietários, editores ou leitores do arquivo. Modificado em Data de modificação: Oferece opções para filtrar por hoje, nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias, este ano, no ano passado ou em um intervalo personalizado.

Mas o melhor desses filtros é que eles atualizam a visualização dos arquivos em tempo real. Assim, à medida que você seleciona opções, os resultados são exibidos na tela, sem a necessidade de aplicar filtros manualmente. Isso acabará por nos poupar toneladas de tempo em comparação com a experiência tortuosa das versões anteriores.

Embora a atualização represente um grande avanço, ainda não inclui funções de pesquisa avançada que estão disponíveis na versão para desktop, como a localização, o filtro de com quem o arquivo foi compartilhado ou as tags de rastreamento. No entanto, essa padronização de tudo parece ser o prelúdio para essa mudança.

Os novos filtros já estão disponíveis na versão 2.24.147.0 através da Google Play Store. No final das contas, torna-se quase indispensável para aqueles que usam o Drive de forma recorrente no Android.

Será necessário esperar um pouco mais para ver se em breve os outros filtros serão expandidos para finalmente chegar às versões móveis deste serviço na nuvem.