IA torna-se um fator importante entre os jovens na hora de comprar um smartphone

A Inteligência Artificial (IA) tornou-se objeto das maiores obsessões concebíveis para a comunidade de consumidores de novas tecnologias. Um dos exemplos mais claros e tangíveis é encontrado no mercado de smartphones. Onde, neste ano de 2024, Samsung apostou forte nessas tendências ao lançar sua plataforma Galaxy AI, uma extensão de seus serviços que compete em popularidade com outros serviços igualmente famosos como ChatGPT ou Copilot da Microsoft.

Com este primeiro passo, parece que se abre uma nova era em que os fabricantes de smartphones transformarão a IA em um de seus principais argumentos de venda perante os potenciais consumidores. O que não esperávamos era que essa tecnologia do futuro se tornasse uma realidade presente de peso significativo para o setor mais jovem.

Galaxy AI SAMSUNG

E os resultados de uma pesquisa foram publicados, onde, contra todas as previsões, foi comprovado que o suporte de funções e serviços de Inteligência Artificial é um dos principais fatores de peso para aqueles que estão pensando em investir em um novo smartphone.

A IA veio para se tornar um elemento determinante de compra, aparentemente. E a Samsung teria sido apenas uma das primeiras a aderir a essa tendência que está ganhando cada vez mais volume.

De acordo com um estudo recente da Kantar Worldpanel, 25% dos compradores do novo Samsung Galaxy S24 afirmaram que as funções de Inteligência Artificial com Galaxy AI foram um fator determinante em sua decisão de compra. Essa tendência é especialmente observada em mercados como a Austrália, onde a cifra chega a 27%. Isso significa que um em cada quatro proprietários de um smartphone Samsung de alta gama o compraram pensando na nova plataforma.

Este aumento da IA nas preferências dos consumidores deve-se em grande parte às bem-sucedidas estratégias de marketing dos fabricantes, e no caso da sul-coreana, parece que tudo funcionou extraordinariamente bem, já que poucos meses após o lançamento da família S24, essa tecnologia já se tornou uma referência obrigatória para os potenciais consumidores.

Galaxy AI de Samsung

A empresa destacou recursos como tradução em tempo real, melhorias na câmera e a função "circle to search", todos impulsionados por Inteligência Artificial. Assim, graças a isso, o estudo conseguiu segmentar quais foram as funções específicas que atraíram os compradores do Galaxy AI.

Temos que 28% está procurando a tradução em tempo real, 24% está aproveitando as melhorias na câmera e 17% está utilizando a função de busca com o motor de IA. No entanto, nem tudo é perfeito. O fabricante já lançou vários patches e atualizações de firmware para alcançar a versão atual, que agora pode ser considerada estável.

Embora cada nova versão integrada ao One UI venha com novos e inesperados problemas, como a recente atualização para a versão 6.1 que tornou o Galaxy AI mais funcional, mas também causou problemas de resposta ao toque na tela. Tudo parece derivar de uma série de problemas de compatibilidade com as funções nativas do Google Discover no Android.

E onde está a Apple com o iPhone?

A Apple parece ser a única grande marca que ficou para trás nessa loucura pela integração em massa de Inteligência Artificial em seus dispositivos. Enquanto a Samsung nos mostrava o Galaxy AI, vimos como os caras de Cupertino prepararam o terreno para o lançamento do Vision Pro.

Como já vimos, a empresa acabou reduzindo a produção pela metade, desistindo de sua suposta meta de vender um milhão de unidades para agora buscar menos da metade disso.

Então, diante desse cenário, é absolutamente possível que em setembro Tim Cook dê uma guinada e mude o curso de tudo.