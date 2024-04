Fim do livre arbítrio? Inteligência artificial do MIT desencadeia um debate global

A inteligência artificial não é uma só. De fato, existem diferentes modelos de IA, projetados para emular a capacidade de aprendizado e tomada de decisões humanas, mas com abordagens distintas. É por isso que cada tipo de IA se adapta a diferentes necessidades e cenários, desde a análise de grandes volumes de dados até a interação autônoma com o ambiente. Existem a Inteligência Artificial Geral (AGI), Redes Neurais e Aprendizado Profundo, ou a clássica IA generativa, entre outras. E agora, pesquisadores do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), em colaboração com a Universidade de Washington, estão desenvolvendo um novo modelo de inteligência artificial que promete redefinir a capacidade de prever comportamentos humanos.

Assim, os rumores indicam que essa IA poderia gerar uma enorme mudança na forma como entendemos as decisões humanas, juntamente com profundas implicações no debate sobre o livre arbítrio.

O que está desenvolvendo o MIT com a IA?

De acordo com a pesquisa, estamos falando de um modelo avançado de IA capaz de prever uma ampla gama de ações humanas com uma precisão nunca antes vista, desde a seleção de rotas em ambientes desconhecidos até movimentos estratégicos em jogos de xadrez, baseando-se apenas em informações prévias de ações humanas.

O resultado deve-se à eficácia deste sistema, que reside na sua capacidade de discernir e processar os "limites computacionais" ou "orçamento de inferência" de humanos ou máquinas, permitindo uma compreensão detalhada dos processos de tomada de decisão, entendendo que todo comportamento pode ser antecipado.

Nesse sentido, a capacidade deste novo modelo de IA de antecipar com precisão as ações humanas levanta questões fundamentais sobre a liberdade de escolha: Serão realmente livres as nossas decisões, ou são simplesmente o resultado de um processo previsível? Pois, de acordo com este avanço, poderíamos inclinar-nos para a segunda opção.

Da mesma forma, este desenvolvimento gera debate sobre as implicações morais de usar IA para analisar e prever comportamentos humanos. Em um mundo cada vez mais mediado, é importante considerar o impacto e como esses avanços afetam a percepção da autonomia individual e a tomada de decisões.

Questionado ou não, o desenvolvimento deste modelo pelo MIT e pela Universidade de Washington abre um novo capítulo na tecnologia e na previsão de comportamentos. E, independentemente de continuarem com esses avanços ou não, o debate sobre o livre arbítrio, o determinismo e o futuro da interação entre humanos e máquinas é algo que veio para ficar nestes tempos de IA.