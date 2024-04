Steve Jobs assina em 1983 uma carta explicando por que não dá autógrafos

Hoje trazemos a estranha conclusão de uma história que já abordamos mais de uma vez aqui. Trata-se de uma anedota tortuosa, mas também uma peça da história antiga das tecnologias da informação, onde descobrimos em maior detalhe a personalidade de Steve Jobs, devido a um ato curioso que cometeu há quase quatro décadas.

Os detalhes do fato e da carta em questão que são destaque na notícia já foram explicados em maior profundidade em um artigo dedicado exclusivamente a isso, revisitado pela última vez em março de 2023.

Steve Jobs CEO da Apple

Em termos gerais, há muitos anos, Steve Jobs, em seu papel como CEO da Apple, acabou escrevendo (e assinando) uma carta explicando a alguém por que ele geralmente se recusa a dar autógrafos. Naturalmente, esse pedaço de papel se tornou um objeto de culto.

Então era apenas uma questão de tempo até alguém colocá-la à venda.

Carta de Steve Jobs sobre sua recusa em dar autógrafos é leiloada por uma quantia milionária

Num leilão realizado recentemente pela casa RR Auction, uma carta assinada pelo cofundador da Apple, Steve Jobs, na qual ele se recusa a assinar um autógrafo, foi vendida por quase meio milhão de dólares.

Conforme descrito pela casa de leilões, a carta, datada de 11 de maio de 1983, é dirigida a um tal L. N. Varon e nela, o cofundador da empresa responsável pelo Mac explica cortesmente que não dá autógrafos.

Paradoxalmente, sua própria assinatura aparece no rodapé da página, o que com o tempo a transformou em um objeto de coleção de grande valor.

RR Auction Steve Jobs - Carta

"Caro senhor M. Varon", diz a carta. "Sinto-me honrado por você me escrever, mas receio que não assino autógrafos", é a breve mensagem deste pedaço de papel que se tornou uma lenda.

Assim, a casa de leilões RR Auction, sediada em Boston, acabou colocando esta peça de história em um leilão dinâmico. O papel está em boas condições, com uma pequena mancha na área inferior em branco. Imediatamente, uma guerra de lances violenta começou.

A assinatura de Jobs, assim como outros objetos colecionáveis e produtos relacionados com a primeira era da Apple, frequentemente alcançam preços exorbitantes em leilões, e este não foi exceção, na verdade superou qualquer expectativa preconcebida.

No final do processo, a carta foi vendida por US$479.939. Assim, ela se torna mais uma testemunha de como a visão e genialidade criativa de Jobs continuam inspirando gerações de inovadores e empresários com muito dinheiro sobrando.