Sam Altman aposta na energia solar para revolucionar a inteligência artificial

Para aqueles que não sabem, os data centers são instalações que abrigam a infraestrutura de TI que sustenta, nada mais, nada menos, do que o mundo digital atual. Desde o armazenamento de dados e processamento em nuvem até redes sociais e comércio eletrônico, esses centros de dados são essenciais para o funcionamento da sociedade moderna.

No entanto, a operação dos centros de dados tem um impacto ambiental significativo, principalmente devido ao seu alto consumo de energia. Estima-se que os centros de dados em todo o mundo consomem cerca de 3% da eletricidade total gerada, o que equivale à produção anual de energia de 50 milhões de lares nos Estados Unidos.

Por isso, abordar o problema do consumo de energia nos data centers é um desafio complexo que requer uma abordagem multifacetada. De fato, Sam Altman, o renomado CEO da OpenAI e figura-chave no crescimento da inteligência artificial, está impulsionando uma nova solução para lidar com as enormes demandas de energia dos data centers desta indústria: energia solar combinada com armazenamento de energia inovador.

Um investimento em um futuro sustentável

Ao lado da empresa de capital de risco Andreessen Horowitz, Altman investiu 20 milhões de dólares na Exowatt, uma empresa que busca atender às necessidades energéticas da IA de forma limpa e sustentável, de acordo com informações do The Wall Street Journal.

A eletricidade tornou-se um ponto crítico para o crescimento da IA. Um fornecimento limitado poderia restringir seu avanço, enquanto a crescente demanda ameaça retardar a transição para energias limpas. As empresas de serviços públicos são obrigadas a manter em operação usinas de energia a carvão e gás natural para atender a essa demanda, o que vai contra os objetivos de sustentabilidade.

As tecnologias solares, eólicas e de baterias atuais não são suficientemente avançadas ou rentáveis em muitas partes do mundo para fornecer de forma consistente a energia necessária para os centros de dados.

Exowatt: uma solução inovadora

Diante da necessidade de grandes quantidades de eletricidade, empresas como Amazon.com e Microsoft, um importante investidor na OpenAI, estão recorrendo à geração de energia própria para garantir seu abastecimento. No entanto, Hannan Parvizian, CEO da Exowatt, afirma que não é necessário recorrer aos combustíveis fósseis para resolver o problema energético dos centros de dados, o que ele considera contraproducente.

O Quartz explicou que a empresa desenvolveu módulos do tamanho de contentores de transporte que contêm lentes solares capazes de converter a energia solar em calor. Esse calor, por sua vez, pode ser usado para aquecer materiais básicos e baratos, permitindo que os módulos armazenem energia por até 24 horas.

O método Exowatt aproveita as reduções de custos ao armazenar energia como calor. Para produzir eletricidade, o módulo transfere o calor através de um motor. A empresa afirma ser única em sua combinação de armazenamento de calor de baixo custo e geração solar em uma única unidade, embora não tenha fornecido mais detalhes sobre os materiais utilizados ou o funcionamento do motor de calor.

A Exowatt está comprometida com o uso de componentes fabricados nos Estados Unidos para reduzir a dependência de peças chinesas e se qualificar para os generosos subsídios da lei climática de 2022.

O objetivo da Exowatt é oferecer eletricidade a um preço de apenas um centavo de dólar por quilowatt-hora sem subsídios, muito abaixo do preço da energia mais econômica disponível atualmente em estados com abundância de energia, como Texas. A empresa planeja implementar suas primeiras unidades para clientes de centros de dados este ano.

Parvizian, um engenheiro com experiência na Tesla, General Electric e Siemens, fundou a Exowatt no ano passado juntamente com Jack Abraham, CEO da Atomic, uma empresa de capital de risco que também ajuda executivos a criar startups.

Abraham, amigo de Altman, foi quem levou o CEO da IA a investir na empresa. O investimento do líder tecnológico e outros executivos em soluções energéticas destaca a crescente preocupação da indústria com o consumo de energia.

A empresa sediada em Miami, Exowatt, pode ter sucesso devido à simplicidade e baixo custo de implementação de seu módulo, de acordo com Parvizian. O investimento de Altman nesta empresa reflete seu compromisso com o desenvolvimento de uma IA sustentável e responsável com o meio ambiente. O sucesso da Exowatt poderia ser um ponto de viragem na forma como alimentamos os centros de dados e, em última análise, na trajetória da IA como um todo.