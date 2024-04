Qual é o sinal que a NASA recebeu da sonda espacial Voyager 1?

Os cientistas do Jet Propulsion Laboratory da NASA (JPL em inglês) estão comemorando em grande estilo uma de suas maiores conquistas em 2024. Após cinco meses de intenso trabalho, em que tiveram que usar ao máximo seus cérebros, conseguiram encontrar uma maneira de restabelecer o contato com a sonda espacial Voyager 1, que já cruzou os limites do Sistema Solar e está no espaço interestelar.

A preocupação havia tomado conta da mente dos cientistas em novembro de 2023, pois começaram a receber dados sem sentido da sonda espacial Voyager 1. Estando tão longe no espaço, os especialistas pensaram que possivelmente o fim da missão estava próximo. Mas eles não desistiram, colocaram a sonda em hibernação para trabalhar remotamente em seus componentes e tentar identificar a falha.

Descobriram que um único chip responsável por armazenar parte da memória do FDS (subsistema de dados de voo) não estava funcionando. Essa falha tornou os dados científicos e de engenharia inutilizáveis. Incapazes de consertar o chip, a equipe decidiu colocar o código afetado em outra parte da memória do FDS. No entanto, nenhum local é grande o suficiente para conter a seção de código na íntegra.

Então eles elaboraram um plano para dividir o código afetado em seções e armazenar essas seções em diferentes locais do FDS. Para que esse plano funcionasse, eles também precisavam ajustar essas seções de código para garantir, por exemplo, que todas continuassem funcionando como um todo. Também era necessário atualizar qualquer referência à localização desse código em outras partes da memória do FDS, conforme relatado pelo JPL da NASA.

O próximo passo é permitir que a nave espacial comece a enviar dados científicos novamente. A sonda e sua gêmea, a Voyager 2, são as únicas espaçonaves que voaram no espaço interestelar (o espaço fora do Sistema Solar).

Os primeiros dados que receberam, após cinco meses, confirmaram que está tudo bem. Agora vem a parte em que pedem registros do que está sendo captado, mas a comunicação leva 22 horas para ir e mais 22 horas para voltar.