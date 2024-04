O TikTok anuncia que levará a lei dos EUA que obriga à sua venda aos tribunais

O TikTok avisou nesta quarta-feira que levará a lei aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos aos tribunais, que obriga a ByteDance, um conglomerado tecnológico chinês, a vender as operações da rede social no país norte-americano ou enfrentar uma proibição de operação.

TikTok afirmou em um comunicado: “Esta lei inconstitucional significa uma proibição do TikTok e a contestaremos nos tribunais. Acreditamos que os fatos e a lei estão claramente do nosso lado, e que prevaleceremos no final.”

A empresa defendeu que investiu "milhões de dólares para manter os dados seguros" dos americanos e que a rede social está "livre de influências e manipulações externas".

O TikTok também alertou que uma eventual proibição ‘devastaria’ 7 milhões de empresas nos Estados Unidos e ‘silenciaria’ 170 milhões de americanos que usam a rede social. “Enquanto desafiamos esta proibição inconstitucional, continuaremos investindo e inovando para garantir que o TikTok continue sendo um espaço onde os americanos de todos os setores da vida possam compartilhar com segurança suas experiências, encontrar alegria e se inspirar”, apontou.

A lei, aprovada na noite de terça-feira pelo Congresso e promulgada na quarta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dá à ByteDance 270 dias para encontrar um investidor de um país que não seja um ‘adversário estrangeiro’ para vender a empresa.

Durante o mandato de Donald Trump (2017-2021), a Casa Branca tentou forçar a venda das operações americanas do TikTok a um investidor via executiva, mas os tribunais interromperam a operação com base no argumento da defesa da segurança nacional. Naquela época, a Microsoft mostrou interesse e este ano foi o ex-secretário do Tesouro da Administração Trump, Steve Mnuchin, quem disse ter um grupo de investidores pronto para fazer uma oferta pela rede social.

O texto da lei dá ao presidente o poder de estender esse prazo por mais 90 dias, o que significa que de acordo com a lei, em um ano, no máximo, o TikTok teria que ter mudado de mãos. Membros de ambos os partidos no Congresso e funcionários do governo de Biden afirmam que a China poderia obter informações dos usuários nos Estados Unidos da ByteDance e usar sua influência sobre a opinião pública manipulando o que é visto no aplicativo.

Até agora, TikTok e ByteDance indicaram que não têm intenções de vender a empresa e, em um comunicado recente, afirmaram que “a plataforma contribui com 24.000 milhões de dólares anuais para a economia dos Estados Unidos” e que 60% de suas ações pertencem a investidores institucionais globais.