Mudança climática: o derretimento dos polos estaria desacelerando a rotação da Terra

Hoje compartilhamos uma notícia desconcertante e francamente aterrorizante. Um grupo de cientistas concluiu uma extensa pesquisa (via The Washington Post) onde afirmam que nosso planeta Terra está girando cada vez mais devagar, afetando até mesmo a medição do tempo com a duração dos dias. Mas o mais alarmante é que essa desaceleração teria uma conexão direta com a mudança climática e como os polos têm derretido seu gelo.

Nos últimos dias, temos analisado como a comunidade tecnológica de engenheiros tem trabalhado no desenvolvimento de novos produtos com maior eficiência no consumo de energia e que geram menos impacto a curto e longo prazo na ecologia do planeta como um todo. Um exemplo disso é o caso do acumulador francês que poderia revolucionar as cidades da Europa. Mas talvez seja tarde demais.

Agora esses cientistas descobriram que a Terra está girando mais devagar devido ao derretimento das calotas polares, de modo que esse fenômeno, impulsionado pelas mudanças climáticas, está redistribuindo o peso do planeta, afetando sua velocidade de rotação.

A mudança climática é a causa de uma rotação mais lenta

Num extenso artigo da Scientific American, são detalhados os pormenores desta pesquisa que analisa o potencial impacto que a simples desaceleração da rotação da Terra poderia ter para o planeta como um todo.

O professor de geofísica Duncan Agnew da Universidade da Califórnia em San Diego, um dos principais responsáveis pelo projeto, considera que a própria atividade humana modificou a rotação da Terra, destacando que à medida que o gelo dos polos derrete e a água se espalha por outras regiões, ocorre uma mudança na distribuição de massa do planeta.

Um artigo da NBC News, onde entrevistam o cientista explicando como esse evento seria semelhante ao caso de um patinador que estende os braços para diminuir sua rotação, causando assim uma desaceleração em sua rotação. O mesmo estaria acontecendo com nosso planeta.

Embora a rotação da Terra tenha acelerado ligeiramente ao longo das décadas, essa tendência mudou para o oposto devido ao aquecimento global:

"Essa tendência desacelerou, mudou e agora está indo na direção oposta. Tudo isso é devido ao efeito do aquecimento global. Nunca antes tínhamos tido um segundo intercalar negativo."

Já é bastante difícil sincronizar os computadores quando você adiciona um segundo, mas ninguém está preparado para fazer o necessário quando você precisa ter um segundo negativo.

Quais são as consequências das mudanças climáticas com a rotação da Terra?

As consequências dessa desaceleração podem ir além da simples curiosidade científica. O estudo de Agnew afirma que, para ajustar o horário à nova velocidade de rotação do planeta, poderia ser necessário subtrair um segundo completo. Isso poderia gerar complicações em satélites, sistemas financeiros e energéticos que dependem de uma sincronização precisa nos dias de hoje:

"Nunca tínhamos tido um segundo negativo intercalado antes. Já é bastante difícil sincronizar os computadores quando você adiciona um segundo, mas ninguém está preparado para fazer o necessário quando é preciso subtrair um segundo".

Se a isso adicionarmos o fator do aumento dos níveis do mar devido ao derretimento dos calotes polares, parece que os fatores de complicação se acumulam.