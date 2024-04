Mark Zuckerberg agora acredita que a Inteligência Artificial é o futuro da Meta

Vocês se lembram quando, em 2021, Mark Zuckerberg descartou toda a história da marca Facebook para agora se chamar Meta? Naquela época, a ideia do magnata era que o metaverso se tornaria o futuro absoluto da internet, à semelhança de Ready Player One. Mas poucos anos depois, ChatGPT chegou para abalar o mundo e parece que o rapaz mudou de opinião novamente: agora ele quer que a Meta se concentre em Inteligência Artificial (IA).

De acordo com um relatório dos amigos do Business Insider, em uma recente conferência telefônica com analistas e investidores, Zuckerberg, no seu papel de CEO do Meta, anunciou que iriam aumentar significativamente o investimento em pesquisa de Inteligência Artificial nos próximos anos, em um impulso que parece ser uma resposta ao sucesso gerado por plataformas como ChatGPT da OpenAI (e quase quase da Microsoft) ou Gemini do Google.

A questão aqui é que essa decisão teria gerado preocupações entre os investidores, que temem que os gastos excessivos em uma tecnologia ainda em desenvolvimento possam afetar negativamente os lucros da empresa a médio e curto prazo.

Por que Mark Zuckerberg agora está obcecado com a Inteligência Artificial

Zuckerberg, conforme relatam os colegas do The Verge, expressou otimismo sobre o potencial da Inteligência Artificial para o futuro do Meta após o lançamento do modelo Llama 3, que recebeu críticas positivas inicialmente, embora seu estado de desenvolvimento seja relativamente inicial, especialmente se comparado com todas as plataformas mais robustas que estão estabelecidas no setor há algum tempo.

Mesmo assim, o CEO assegura que a empresa está pronta para investir agressivamente nessa área e busca abrir a carteira o máximo possível para fazer avançar o projeto com IA. No entanto, os investidores não estão totalmente convencidos.

Na verdade, o maior reflexo disso pode ser encontrado na recente queda das ações da Meta nas operações fora do horário comercial após o anúncio de Zuckerberg, refletindo esse ceticismo. Em grande parte devido à sensação de já ter vivido algo assim antes.

E é que esta não é a primeira vez que Zuckerberg aposta forte em uma nova tecnologia, o exemplo mais claro disso é o seu investimento massivo no metaverso, um projeto ainda em suas primeiras etapas, com uma tonelada de dinheiro queimado, muitas dívidas acumuladas e que ainda está longe de ser rentável.

Mark Zuckerberg repete o que fez com o metaverso

Embora o Meta tenha desenvolvido produtos de IA impressionantes, como o já mencionado modelo Llama 3, a empresa ainda não conseguiu monetizá-los. Zuckerberg parece saber disso e, por isso, garantiu na polêmica ligação aos investidores que existem "várias maneiras" de gerar receita a partir da IA generativa.

No entanto, para ser honestos, as suas palavras não parecem ter sido suficientes para acalmar as dúvidas dos investidores, pois o discurso, abordagem e postura lembram muito o que vimos no passado quando quase matou o Facebook para deixá-lo à deriva sob a ambição de inventar o metaverso.

Pelo menos Mark Zuckerberg reconheceu que construir uma Inteligência Artificial líder será um desafio e que levará "vários anos".

Um pouco de sensatez e sanidade ainda permanece no rapaz.