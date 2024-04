Estudo descobre que o satélite Kamo’oalewa é um pedaço do nosso satélite

A formação da Lua tem várias teorias que argumentam as origens de nosso satélite natural. O modelo que tem mais força é o que indica que dois protoplanetas colidiram, dando origem à nossa Terra e ao orbe que vemos durante as noites em nosso céu claro.

Será que um fenômeno como este pode ocorrer novamente e a Lua se partir em duas? Provavelmente não, mas não é absurdo questionar-se isso com a recente descoberta sobre o asteroide Kamo’oalewa.

Este asteroide foi descoberto em 2016 e chamou a atenção dos cientistas, pois os asteroides costumam vir de regiões distantes do Sistema Solar. A maioria orbita o Sol através de uma elipse que atravessa o Cinturão de Kuiper (cinturão de asteroides) e alguns se aproximam de nossas fronteiras.

Não é o caso de Kamo'oalewa, que desde que foi descoberto há 8 anos, notou-se que sua órbita, assim como a Lua, está presa à força gravitacional da Terra. Assim, um estudo recente da Universidade Tsinghua na China, no qual eles recriaram um modelo matemático, descobriu que este asteroide tem todas as características para ser um pedaço de nossa lua natural que se separou.

Os especialistas têm a hipótese de que outro asteroide gigantesco colidiu com a Lua e desprendeu o pedaço que hoje conhecemos como Kamo'oalewa, que mede entre 40 e 100 metros, conforme relatado pelo Gizmodo.

Lua NASA (Instagram de la NASA)

Na verdade, dizem que esta rocha vem da cratera Giordano Bruno, localizada no lado oculto da Lua, e que, de acordo com estimativas e medições científicas, tem dimensões semelhantes para ter extraído uma pedra do mesmo tamanho que o asteroide em questão.

Esse tipo de hipóteses são suficientes para o programa espacial da China, que com a sonda espacial Tianwen-2, prestes a ser lançada, provavelmente estudará a cratera Giordano Bruno e assim obter mais detalhes que poderiam revelar informações sobre o asteroide.

Os cientistas estimam que Kamo’oalewa tem cerca de 100 anos de existência. Portanto, não descartam que outras rochas de maior tamanho possam colidir com a Lua e causar danos semelhantes.