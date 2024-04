Este é o filme estrelado por Vladimir Putin feito com inteligência artificial

A inteligência artificial está revolucionando diversos setores, e o mundo do entretenimento não é uma exceção. Tanto na música como na indústria cinematográfica, a IA está introduzindo novas ferramentas e possibilidades que estão transformando a forma como essas obras de arte são criadas e consumidas. De fato, no mundo do cinema, essa tecnologia está sendo usada para diversas tarefas, desde a pré-produção até a pós-produção.

ANÚNCIO

Desde a pré-produção, a IA pode analisar roteiros para identificar possíveis problemas de estrutura ou narrativa, e sugerir soluções criativas. Também pode ser usada para gerar ideias para cenários, personagens e figurinos. Já durante a produção, pode ajudar a otimizar a logística no set, gerenciar o planejamento de filmagens e gerar efeitos especiais realistas.

Mesmo na pós-produção, a inteligência artificial pode automatizar tarefas tediosas como edição e montagem, e pode ser usada para criar efeitos visuais complexos e corrigir erros no material bruto. A IA está transformando o mundo criativo, oferecendo aos artistas novas ferramentas e possibilidades para explorar sua criatividade.

Recomendados

Uma nova biografia de Vladimir Putin: o líder russo como protagonista?

Por esse motivo, o anúncio de um novo filme biográfico sobre Vladimir Putin gerou expectativa e debate, especialmente devido a um detalhe incomum: o presidente russo será interpretado por inteligência artificial (IA). Encarregado do projeto está o diretor polonês Patryk Vega, também conhecido como Besaleel, que junto com os estúdios AIO, anunciou a estreia do longa-metragem em mais de 30 países em 26 de setembro.

De acordo com o comunicado oficial, o filme pretende oferecer um olhar íntimo sobre a vida e a mente do líder russo, explorando momentos-chave de sua trajetória antes e depois de chegar ao poder. A narrativa abrangerá desde a Federação Russa até regiões como Israel, Síria, Jordânia, Polônia, e até mesmo Ucrânia, revelando tensões políticas e conflitos bélicos.

Putin interpretado por inteligência artificial

O mais surpreendente deste projeto é que Putin será interpretado por inteligência artificial, sem a necessidade de um ator humano. Esta inovação não só promete ser visualmente impactante, mas também marca um marco na indústria cinematográfica. Segundo explicou Vega, a criação deste formato envolveu o desenvolvimento de uma tecnologia pioneira baseada em IA por quase dois anos, descartando opções como o uso de material de arquivo.

Para Vega, "Putin" não é apenas um filme, mas sim uma resposta à necessidade global de compreender uma das figuras políticas mais controversas. Seu objetivo é fornecer aos espectadores um guia para entender Putin e aliviar o medo e a incerteza que caracterizam o mundo atual.

Este projeto chega em meio a um crescente debate sobre o papel da inteligência artificial no cinema. Com desenvolvimentos como Sora, a ferramenta da OpenAI que cria vídeos altamente realistas, a comunidade cinematográfica se depara com novas questões sobre ética e criatividade na era digital.