Encontro seguro: Tinder lança novo recurso de segurança para o aplicativo

O Tinder anunciou recentemente que uma das atualizações mais esperadas do aplicativo deve ser disponibilizada em breve para os usuários do Brasil. O recuso de segurança “Compartilhar Meu Date”, deve tornar a experiência dos usuários mais segura ao possibilitar que eles compartilhem com amigos ou familiares o detalhe de seus encontros marcados por meio do aplicativo.

Conforme publicado pelo Techtudo, a intenção da nova funcionalidade é aumentar a segurança dos usuários e permitir que pessoas de confiança tenham acesso a dados sobre o encontro. Será possível compartilhar informações como a data, horário e local do date. Apesar dos detalhes sobre a funcionalidade serem confirmados, ainda não foi divulgada a data oficial de lançamento da atualização que deixará o recurso disponível para os usuários da plataforma.

“Compartilhar Meu Date”

O recurso de segurança que deve chegar em breve o Tinder deve ser de fácil localização para os usuários. A funcionalidade poderá ser acessada por um atalho na janela de mensagens privadas do aplicativo, por meio da qual ele poderá incluir o nome e foto da pessoa com a qual irá se encontrar, link para o perfil dela, data, horário e local do encontro. No local ainda será possível acrescentar um recado personalizado com informações consideradas importantes pelo usuário.

Quando um amigo receber as informações sobre o encontro, ele também poderá visualizar os dados do chat privado e acessar o perfil da pessoa com a qual seu amigo irá se encontrar, além de ter acesso a um mapa com o local do encontro.

A funcionalidade deve ser disponibilizada em uma das próximas atualizações do aplicativo, sendo que usuários dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, Singapura, Índia, Irlanda, Alemanha, França, Espanha, Japão, Suíça, México, Holanda, Itália, Coreia, Vietnã, Tailândia e Brasil serão beneficiados com o novo recurso.