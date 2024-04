Elon Musk revela os detalhes do campo de terror conhecido como ‘veldskool’ que frequentou quando tinha 12 anos

A infância de Elon Musk foi marcada por muitas polêmicas relacionadas ao comportamento de seu pai, Errol Musk, com ele e seus irmãos. O próprio magnata, que agora é uma das pessoas mais ricas do mundo, relata as adversidades que teve que superar na África do Sul nos anos 80.

Uma delas, revelada na recente biografia de Elon Musk, escrita por Walter Isaacson, foi a de um acampamento que decidimos chamar de terror, por todas as atrocidades que eram vividas, dignas de um filme de horror.

Quando lemos esse tipo de relatos contados pelo próprio Elon Musk, começamos a entender um pouco mais alguns de seus comportamentos erráticos, que longe de justificá-los, estamos apenas esclarecendo que entendemos um pouco mais essa forma característica de agir que o CEO da Tesla, SpaceX e Twitter/X, entre muitas outras empresas, tem.

De acordo com uma resenha da Infobae, Elon e um de seus irmãos mais novos, chamado Kimbal, foram enviados para um acampamento de sobrevivência para crianças, conhecido como veldskool, termo que significa algo como ‘escola de campo’.

Kimbal Musk, irmão de Elon Musk (Bloomberg/Bloomberg via Getty Images)

Embora a ideia fosse que as crianças aprendessem a ter contato com a natureza e vivessem longe das então emergentes tecnologias, esses acampamentos são descritos como o cenário perfeito para o assédio e a violência.

"Isso era insano e alucinante", lembrou o próprio Elon Musk na biografia, de acordo com a fonte citada anteriormente. A ideia desses acampamentos, tão incomum quanto real, era promover a rivalidade entre as crianças. Eles eram enviados para uma espécie de campo com uma quantidade mínima de comida e água, a fim de motivá-los a lutar por recursos.

A ideia desse tipo de acampamento era desenvolver habilidades de sobrevivência por meio de assédio e violência, para que se tornassem ‘mais fortes’ diante das ameaças da própria vida. Embora para muitos isso possa fazer sentido, lembremos que estavam enviando uma criança de 12 anos para isso.

Elon Musk. Ex-namorada leiloa suas fotos jovens.

Os responsáveis por esses lugares incentivavam as crianças a brigarem, com socos e pontapés, por comida ou um lugar confortável para dormir. Eles alertavam as crianças na época de que precisavam se cuidar, pois de tempos em tempos uma das crianças não suportava o estresse desses acampamentos e morria.

“Não seja como aquele menino estúpido que morreu há alguns anos”, dizia uma voz às crianças, através dos monitores, conforme relatado por Kimbal Musk.