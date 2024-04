Elon Musk recua e a Tesla confirma que o Model 2 ainda está vivo: como será seu carro barato?

Parece que o poder de todas as carteiras de Wall Street terminou impondo sua vontade acima da de Elon Musk e do Tesla Model 2. O carro elétrico da empresa, que teoricamente terá um custo muito mais baixo e acessível, foi ressuscitado depois que o magnata praticamente o matou para dar todo o peso, holofotes e infraestrutura a um projeto de robotáxis que não entusiasmou os investidores.

ANÚNCIO

No dia 22 de abril de 2024, relatamos como Musk teria adotado um comportamento extraordinariamente confuso em relação aos próximos projetos da empresa automotiva, onde tudo indicava que ele apostaria tudo nos robotáxis potencializados por Inteligência Artificial, utilizando para isso os recursos internos destinados ao seu carro de preço baixo que, teoricamente, seria lançado em 2025.

Carro elétrico Magnata

Esta situação fez com que especialistas, investidores e pessoas do setor financeiro se preocupassem seriamente. Isso chegou a um ponto em que eles exigiram do bilionário garantias de que o Model 2 ainda estava em desenvolvimento. Pois disso dependia a vontade de investir no futuro imediato da Tesla, comprometendo assim seu futuro financeiro.

Recomendados

Parece que tudo acabou dando certo no final e agora podemos dizer que este veículo elétrico está vivo novamente, embora haja algumas dúvidas sérias pairando no ar.

O que é o Tesla Model 2 e por que ele se tornou tão importante

Numa reviravolta inesperada em relação aos planos anteriores, a Tesla confirmou a produção de novos modelos de veículos elétricos mais acessíveis até o final deste ano ou início de 2025. Esta notícia surge após a recente queda nas vendas da empresa e as ameaças já relatadas dias atrás pelo mercado de ações e pela comunidade de Wall Street.

"Em termos de um plano de lançamento de novos produtos, temos falado muito. Atualizamos nossa futura linha de veículos para acelerar o lançamento de novos modelos." Musk disse que poderíamos ver os veículos no início de 2025, se não até o final deste ano."

Tesla Carro elétrico (Eric Gay/AP)

Foi o que Musk disse durante a teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre da empresa, enfrentando de frente as preocupações que os investidores haviam expressado nos últimos dias sobre os planos atrasados para este Model 2. Mas agora é hora de esclarecer do que se trata.

O Model 2 da Tesla Motors, também conhecido pelo codinome Redwood, nada mais é do que o veículo elétrico de baixo custo que Elon Musk e sua equipe prometeram desenvolver desde 2023 passado. O veículo da próxima geração será a terceira plataforma principal da empresa e espera-se que os volumes de produção superem em muito os da plataforma Model 3/Y.

Embora o veículo não tenha recebido um nome oficial, o apelido de Modelo 2 tem sido utilizado para se referir ao veículo na mídia. A promessa inicial era de que seria lançado no mercado em 2025, mas por um momento parecia que isso não aconteceria devido ao problema com os robotáxis.

Agora tudo indica que o carro será fabricado na Gigafactory Texas, na Gigafactory em Berlim-Brandemburgo e na planejada Gigafactory do México.

Elon Musk elimina dúvidas e salva o Model 2

O CEO da Tesla, Elon Musk, dissipou as especulações sobre o cancelamento do Model 2 e afirmou que a empresa está trabalhando em uma nova linha de produtos que combinará elementos de sua plataforma atual com uma arquitetura de próxima geração.

Na verdade, o magnata assegura que com isso conseguirão acelerar o lançamento de novos modelos, de modo que esses carros poderiam ser vistos no início de 2025. Mas, considerando os antecedentes com a Cybertruck, que foi adiada por anos inteiros, temos sérias dúvidas.

Também não se sabe qual será o preço do Modelo 2, mas a expectativa é que seja consideravelmente mais barato que o Modelo 3, para finalmente popularizar este tipo de veículos.