Desenvolvem IA capaz de identificar a ideologia política de uma pessoa apenas olhando uma foto

Os especialistas em tecnologia estão ultrapassando os limites do estranho e perturbador com o uso da inteligência artificial. Cientistas da Universidade de Stanford desenvolveram um mecanismo de aprendizado de máquina que pode identificar a ideologia política de uma pessoa apenas olhando uma foto de seu rosto.

O objetivo deste estudo é conscientizar sobre o uso do reconhecimento facial por meio da inteligência artificial. Eles pedem que entidades governamentais regulamentem qualquer tecnologia que exija dados biométricos de uma pessoa, pois nas mãos erradas isso poderia ser uma "arma" muito perigosa.

"Nossas descobertas destacam a urgência de os acadêmicos, o público e os responsáveis políticos reconhecerem e abordarem os potenciais riscos da tecnologia de reconhecimento facial para a privacidade pessoal", disse Michal Kosinski, professor associado da Universidade de Stanford e autor principal do estudo.

A pesquisa realizada pelos especialistas da instituição de ensino americana contou com a participação de 590 pessoas americanas. Eles foram questionados sobre suas tendências políticas e depois tiveram uma foto do rosto tirada, com barba raspada e cabelo penteado para trás, de modo que apenas as características faciais fossem capturadas.

De acordo com uma resenha do Infobae, os pesquisadores utilizaram um programa de identificação facial chamado VGGFace2, criado em 2017 e que opera com um sistema de aprendizado de máquina, para poder registrar todas as imagens.

De acordo com o programa, as pessoas com tendências liberais têm traços faciais inferiores (nariz, lábios e queixo) menos pronunciados, ou seja, que se inclinam para baixo. Enquanto aqueles que se identificam com pensamentos conservadores registraram características faciais mais amplas que apontam ligeiramente para cima.

A IA do VGGFace2 alcançou uma precisão de 70%, um número considerado bom, com um grande número de correspondências, mas que não é considerado determinante para confiabilidade. Com uma margem de erro de 30%, não seria possível utilizá-lo para determinar a ideologia política de uma pessoa. Além disso, qual é o propósito dessa informação? Por que eles ficam tão “Black Mirror”?