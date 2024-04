Biden vs TikTok: quão real é o fechamento do aplicativo nos Estados Unidos?

Lançado em 2016 sob o nome de Douyin na China e globalmente como TikTok em 2017, o aplicativo de vídeos é um dos mais populares atualmente, com aproximadamente 170 milhões de usuários. Seu crescimento tem sido exponencial nos últimos anos em todos os mercados, incluindo os Estados Unidos. No entanto, o país norte-americano declarou guerra ao aplicativo de origem asiática. A razão? Nos últimos dias, Joe Biden assinou um projeto de lei que poderia resultar na venda ou proibição do TikTok nos EUA, uma medida que se soma às crescentes tensões entre a administração e a plataforma de vídeos de propriedade da empresa chinesa ByteDance.

ANÚNCIO

Esta decisão, que imediatamente chocou os usuários, ocorre depois de o Congresso dos Estados Unidos ter aprovado a legislação com 79 votos a favor, demonstrando um forte apoio para lidar com as preocupações de "segurança nacional" relacionadas a este aplicativo.

Por que o Biden quer fechar o TikTok?

A nova legislação, aprovada com uma votação de 79 a 18 no Senado dos Estados Unidos, indica que o ByteDance teria nove meses para se desfazer do TikTok ou enfrentar uma proibição total no país. Mas isso não é novidade, na verdade é a segunda tentativa significativa deste ano de 2024 por parte do Congresso de proibir o aplicativo.

Recomendados

Enquanto Biden, que anteriormente indicou sua intenção de apoiar a legislação, confirmou sua decisão por meio de uma declaração oficial logo após a aprovação do Senado, prometendo assinar o projeto de lei assim que possível.

A rápida aprovação reflete a urgência do governo dos EUA em lidar com os possíveis riscos que o TikTok poderia representar, incluindo preocupações contínuas sobre influência estrangeira e segurança de dados por meio de plataformas digitais.

Por sua vez, ByteDance já anunciou que vai resistir a essa nova lei contra o TikTok, e antecipou que contestará a decisão nos tribunais. Esse tipo de desafio legal não é novo para o aplicativo de vídeos, que já enfrentou tentativas de proibição em nível estadual e federal no passado, incluindo restrições em mais de 30 estados e em diversas universidades pelo país.

A resposta do nosso CEO Shou Chew à proibição do TikTok: pic.twitter.com/l0RAPJMobK — Política do TikTok (@TikTokPolicy) 24 de abril de 2024

É importante mencionar que a União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) e outros críticos defendem a ideia de que essa proibição é inconstitucional, apontando que poderia violar as liberdades expressas na Constituição dos Estados Unidos.