Apple Let Loose: cada iPad e produto que esperamos que seja anunciado

Há semanas se vinha falando que a Apple estava preparando um novo evento para finalmente apresentar uma nova geração de tablets da família iPad. Alguns modelos estão há mais de um ano sem renovação e havia uma urgência em atualizar essa linha. Tanto que desde 2023 já se falava da iminente renovação desses dispositivos. Agora, finalmente, eles estão aqui no evento Let Loose.

Desde a revelação da keynote, parecia óbvio que o iPad seria o destaque dessa apresentação. No entanto, haverá algumas surpresas periféricas adicionais.

É um fato inegável que uma onda de novidades está chegando dos caras de Cupertino neste streaming do qual todos seremos testemunhas no próximo dia 7 de maio, e tudo indica que testemunharemos o lançamento de novos iPads e alguns acessórios.

Vamos dar uma revisão nas revelações mais promissoras.

iPad Pro, Air, Magic Keyboard, Apple Pencil

Em primeiro lugar, a candidata mais óbvia para roubar o evento será o novo iPad Pro. Uma vez que quase todos os rumores apontam para novos modelos com telas OLED, tudo combinado com um redesign com bordas mais finas e um chassi muito mais fino graças à reorganização de vários componentes, incluindo os módulos de câmera. Além de um novo processador Apple M3.

iPad Pro Apple

Mas esse não seria o único anúncio, também se fala que veríamos uma nova geração do iPad Air, com uma tela miniLED, um modelo de 12,9 polegadas adicional ao já existente de 10,9 polegadas, todos com o chip M2 e uma câmera web também renovada.

Corre forte o rumor de que veremos um novo modelo do Magic Keyboard com melhorias em seu design e um novo Apple Pencil com uma função inovadora baseada no uso de pressão e gestos sobre a caneta stylus.

A que horas será o evento Let Loose

No dia 7 de maio de 2024 será terça-feira, não se esqueçam de marcar no calendário. O horário será variável de acordo com o país de onde nos leem, mas estes são os principais horários:

