A face violenta de Io: Sonda Juno capturou imagens incríveis da lua vulcânica de Júpiter

Você sabia que até agora foi confirmado que Júpiter tem 80 luas? Algumas são mais conhecidas do que outras, como Io, Europa, Ganímedes ou Calisto, e muitas outras foram descobertas nos últimos anos graças aos avanços tecnológicos. Mas hoje queremos nos concentrar em Io, uma das luas mais curiosas que orbitam o gigante gasoso. Foi descoberta em 1610 por Galileo Galilei e é particularmente interessante por sua intensa atividade vulcânica, causada pelas forças de maré exercidas por Júpiter.

Esta lua é tão extrema que sua superfície sempre tem lava. Por essa razão, chama a atenção sua paleta de cores, resultado dos diversos compostos de enxofre e dióxido de enxofre. E agora, novas capturas da sonda espacial Juno da NASA revelaram imagens espetaculares deste satélite natural.

Imagen: NASA A Agência Espacial da NASA nos surpreende com o retrato mais detalhado da lua de Júpiter, Io, até agora.

A lua Io como nunca antes tínhamos visto

Em dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, a sonda Juno realizou dois sobrevoos próximos a Ío, chegando a apenas 1.500 quilômetros de sua superfície. Esses sobrevoos permitiram aos cientistas observar de perto as características vulcânicas e geológicas de Ío, incluindo Loki Patera, um vasto lago de lava que é um dos maiores conhecidos no sistema solar.

Tanto que tem um diâmetro aproximado de 200 quilômetros e apresenta uma montanha central que foi comparada a uma ilha em um lago de lava. E agora, graças às recentes imagens da sonda Juno, os pesquisadores poderão criar reconstruções detalhadas dessa estrutura.

De acordo com Scott Bolton, o principal pesquisador da Juno, partes desta montanha têm superfícies tão lisas quanto o vidro de obsidiana, indicando sua origem vulcânica. Mas isso já suspeitávamos: Io se destaca por sua beleza, mas também por ser o corpo mais ativo vulcanicamente do sistema solar.

Como mencionado anteriormente, a intensa atividade vulcânica de Io é causada pelas fortes forças de maré exercidas por Júpiter, bem como pela interação gravitacional com outras luas galileanas que resulta em aquecimento interno. De fato, sua superfície está constantemente se reformando devido à atividade de centenas de vulcões que, em alguns casos, emitem ‘plumas’ de enxofre a alturas de até 500 quilômetros.

Assim, com tempestades elétricas e relâmpagos gerados por suas erupções, Io continua sendo um objeto de estudo complexo para a comunidade científica, por isso espera-se que Juno seja uma contribuição enorme para futuras pesquisas.

No entanto, aqui está um vídeo que mostra a sua magnificência, sob a descrição: "Esta animação é um conceito artístico de Loki Patera, um lago de lava na lua Io de Júpiter, feito com dados da câmera JunoCam da nave espacial Juno da NASA. Com várias ilhas em seu interior, Loki é uma depressão cheia de magma e cercada por lava derretida".