Senhora de Buenos Aires de 60 anos parece ter 30: como isso é possível de acordo com a ciência?

O nome de Alejandra Rodríguez dá a volta ao mundo e aparece nas principais capas dos meios de comunicação da indústria da moda e do entretenimento. A modelo, de 60 anos, ganhou o concurso Miss Universo Buenos Aires e competirá para ganhar o Miss Argentina daqui a um mês.

Ela é a primeira mulher sexagenária a ganhar o concurso de beleza, que costuma ser dominado por mulheres com menos de 30 anos. Na verdade, até recentemente era uma regra que as participantes deveriam ter entre 18 e 28 anos. Eles eliminaram a norma e Alejandra se tornou o modelo de destaque para a edição de 2024.

A aparência da modelo de 60 anos surpreende tanto conhecidos quanto estranhos. Ela não parece uma pessoa idosa e isso tem uma explicação científica baseada em genética, de acordo com um estudo realizado pelo Centro Médico da Universidade Erasmus nos Países Baixos e Unilever, em 2016.

A mesma Alejandra Rodríguez conta que seus cuidados são os básicos de qualquer pessoa saudável. "Ter uma vida saudável, se alimentar bem, fazer atividade física... Os cuidados normais. Nada muito extraordinário", explica ao programa matutino Arriba Argentinos. No entanto, acrescenta que dentro de seu surpreendente aspecto jovial "há um pouco de genética".

Eles descobriram o código genético da juventude

Os especialistas do centro médico mencionado analisaram mais de 2.500 imagens de pessoas sem maquiagem e as mostraram em uma pesquisa para que os participantes dissessem a idade que achavam que tinham. Os resultados, conforme relatado pela BBC, foram comparados com as idades reais.

Depois de terem contrastado as idades reais e as pensadas pelos entrevistados, os cientistas dedicaram-se a procurar diferenças no ADN das pessoas que fotografaram. E aqueles que pareciam mais jovens tinham uma variante do gene MC1R que os fazia parecer mais jovens do que aqueles que não tinham essa característica em seu código genético.

"A parte interessante é que encontramos o gene. É emocionante porque este é um fenômeno bem conhecido que até o momento não pode ser explicado. Por que algumas pessoas parecem mais jovens que outras?", disse Manfred Kayser, da Universidade Erasmus, de acordo com a reportagem da BBC.

O estudo descobriu que o gene MC1R é responsável por impactar na juventude das pessoas, mas ainda não entendem por que. Eles querem decifrar esse detalhe com a intenção de desenvolvê-lo em todas as pessoas e assim alcançar uma espécie de juventude eterna ou pelo menos prolongada.

“Este é o primeiro estudo genético sobre a percepção da idade, idealmente gostaríamos de encontrar algo para fortalecer este gene em todas as pessoas”, disse David Gunn, um cientista sênior da instituição de ensino holandesa.